¿Cuándo es la pelea Isaac “Pitbull” Cruz vs Néstor Bravo? Fecha, cartelera y pronóstico

Isaac "Pitbull" Cruz El mexicano enfrentará a Néstor Bravo para defender su título de peso superligero del CMB. (Wikimedia Commons/Creative Commons)

El Pitbull vuelve a subir a los encordados desde su última pelea el 6 de diciembre de 2025 ante Lamont Roach Jr. Contienda que terminó en empate mayoritario y en la que, pese al resultado, logró defender su faja de campeón de la división superligera del CMB.

Ahora Cruz se enfrentará al puertorriqueño Néstor Bravo. El originario de Arecibo, Puerto Rico, cuenta con un récord de 24 victorias y una derrota sufrida en marzo de 2025 ante su compatriota Xolisani Ndongeni. Ahora llega al ring con el objetivo claro de destronar al Pitbull y hacerse con un título mundial por primera vez en su carrera.

¿Cuándo será la pelea entre el Pitbull Cruz y Néstor Bravo?

La pelea se llevará a cabo este 19 de septiembre en la Pechanga Arena de San Diego, California.

La función se estima a comenzar a las 18:00 horas, tiempo de México y la pelea del Pitbull comenzará alrededor de las 22:00 horas.

¿Dónde se podrá ver la pelea del Pitbull Cruz vs. Néstor Bravo?

Azteca 7 (televisión abierta). La trasmisión será diferida, iniciando a las 23:00 horas.

ESPN (televisión de paga). En vivo.

Disney+ (streaming). En vivo.

DAZN (streaming). En vivo.

Cartelera de Pitbull Cruz vs. Néstor Bravo

La cartelera contará con la presencia del pugilista olímpico de 24 años Marco Verde en su sexta pelea profesional.

Isaac “Pitbull” Cruz vs. Néstor Bravo. Pelea por el Campeonato Mundial interino de peso superligero del CMB.

Jesús “Mono” Ramos Jr. vs. Meiirim Nursultanov. Pelea por el Campeonato Mundial interino de peso mediano del CMB.

Daniel Blancas vs. Sergio Jiménez: Pelea a 10 rounds de peso supermediano.

Marco Verde vs. Guillermo Hernández: Pelea a 8 rounds de peso mediano.

Pronóstico para Pitbull Cruz vs. Néstor Bravo

A pesar de no conseguir la victoria en su última pelea ante Lamont Roach Jr y apenas alcanzar el empate en una contienda muy pareja, el Pitbull Cruz viene de enfrentar a grandes nombres en la división que ya han sido campeones mundiales, teniendo un tropiezo en el proceso ante Gervonta Davis, pero noqueando al resto, como lo hizo con Yuriorkis Gamboa y Rolando “Rolly” Romero.

Néstor Bravo aún tiene por demostrar su capacidad para afrontar un reto como el de ir por un cinturón de campeón mundial, pues en su carrera solo ha peleado por campeonatos regionales, siendo este su primer gran salto a la escena mundial.

Cruz, con 28 años de edad, tiene más contiendas que Bravo, con 32 años. En cuanto a la experiencia en la escena mundial y top del pugilismo, Néstor tampoco ha peleado a 12 rounds, por lo que se espera que el mexicano tenga una actuación favorable, con una victoria de trámite y en medida de lo posible domine al boricua, de quien se espera una pelea frontal y con mucho intercambio de golpes. Estilo que además favorece al Pitbull.