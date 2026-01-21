Aguirre suelta la ‘bomba’: Dos jugadores ya tienen un pie en el Mundial 2026; también habla de Ochoa

En conferencia de prensa previo a su encuentro amistoso frente a la Selección de Panamá, el “Vasco” confirmó que tanto Raúl “tala” Rangel de Chivas, así como Luis Ángel Malagón del club América, están contemplados para su lista final mundialista.
“Es cierto, no voy a tapar el sol con un dedo que Tala y Malagón van un paso por delante”, comentó.
¿Quién será el tercer portero para el Mundial 2026?
La duda de quien será el tercer portero recae en Aguirre, ya que se le cuestionó sobre las opciones que se manejan, siendo Carlos Acevedo guardameta del Santos Laguna y Guillermo Ochoa quien actualmente milita en el club AEL Limassol FC de Chipre.
“Entonces estamos por ahí en la búsqueda de un tercer portero que nos pueda ayudar, un cuarto portero inclusive, porqué no. Acevedo está en esa lista, es un buen muchacho, buen arquero, no le he dado minutos, pero tampoco se los he dado a Tapia, Ochoa o a Carlos Moreno o algún otro que se me escapa por ahí. Estamos en eso, pero no estoy preocupado por ese puesto”. Dijo el estratega mexicano.
¿Cuándo es el partido de México vs Panamá?
El encuentro se jugará este jueves 22 de enero a las 19:10 horas tiempo del centro de México, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, ubicado al este de la capital de Panamá.
¿Dónde ver EN VIVO el partido México vs Panamá?
