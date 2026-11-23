México vs Camerún Sub-17. México y Camerún se enfrentarán en la segunda jornada del grupo K del Mundial de Qatar sub-17 2026. (Wikimedia Commons/Creative Commons)

La Selección Mexicana Sub-17 continuará su participación en la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2026 este martes 24 de noviembre, cuando se enfrente a Camerún en la segunda jornada del Grupo K.

La selección mexicana juvenil buscará asegurar tres puntos para acercarse a la clasificación y pasar la siguiente ronda, misma misión e intensión que tienen los africanos.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Camerún del Mundial Sub-17 en vivo?

El encuentro entre México y Camerún se disputará a las 7:30 horas, tiempo del centro de México, en el Campo 5 del complejo deportivo Aspire Zone, en Qatar. Los aficionados mexicanos podrán seguir las acciones del partido a través de televisión abierta por medio del Canal 9, de paga por TUDN y streaming por ViX.

¿Cómo llegan México y Camerún a su partido del Mundial Sub-17?

El equipo dirigido por Jürgen Castañeda comenzó su participación en la justa mundialista con una victoria por 1-0 ante Rumania, gracias a una anotación de Adán Sánchez y a la actuación del guardameta José Corona, que mantuvo al seleccionado mexicano sin goles en contra.

Por su parte, Camerún sufrió una derrota por 2-1 ante Venezuela en su debut, por lo que necesita sumar puntos frente al conjunto mexicano para mantener sus aspiraciones de acceder a la siguiente ronda.

¿Qué necesita México para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17?

Una victoria ante Camerún permitiría al Tricolor alcanzar las seis unidades y podría garantizar su clasificación anticipada a los dieciseisavos de final.

Así marcha la clasificación del Grupo K:

Venezuela: 3 puntos (+1).

3 puntos (+1). México: 3 puntos (+1).

3 puntos (+1). Camerún: 0 puntos (-1).

0 puntos (-1). Rumania: 0 puntos (-1).

La Selección Mexicana cerrará su participación en la fase de grupos frente a Venezuela el próximo viernes 27 de noviembre, a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, en un encuentro que podría definir al líder del grupo.