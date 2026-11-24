. El número tiene pésima imaginación.

El martes, a las seis y cuarenta de la mañana, alguien entra descalzo al baño. Afuera todavía no hay ciudad: apenas el refrigerador, un camión lejano, la luz azul del teléfono que insiste en informar desgracias menores. Se quita la camiseta, aparta con el pie una toalla húmeda y se sube a la báscula. La máquina enciende una cifra, la piensa dos segundos con solemnidad burocrática y la entrega.

No pregunta por el insomnio. No registra la cena salada del domingo, los dos vasos de vino, el estreñimiento, la semana de oficina ni los tres días en que ese mismo cuerpo volvió a caminar después de años de asiento. Tiene una vocación administrativa: recibe una persona y expide un número.

El problema empieza cuando le concedemos rango de biógrafa. Se mira la pantalla como quien espera un veredicto sobre la conducta, la voluntad y el porvenir. Si baja, el día obtiene permiso de existir; si sube, hasta el café parece una falta moral. La báscula ha logrado un ascenso extraño: de objeto de baño a pequeña autoridad doméstica.

Y sin embargo pesa con una exactitud muy parcial. En esa cifra caben agua, contenido intestinal, glucógeno, músculo, grasa y los caprichos hormonales que el aparato, tan puntual, no sabe distinguir. Sabe sumar kilos. De ahí a comprender un cuerpo hay la distancia que va de contar los libros de una biblioteca a haberlos leído.

El cuerpo cambia antes de que el número se entere

Conviene mirar la escena completa. Durante varias semanas, una mujer de cincuenta y tantos vuelve a usar las escaleras del metro. Al principio sube agarrada del pasamanos como si el edificio hubiera declarado la guerra. Luego llega arriba sin detenerse en el último tramo. La rodilla protesta menos; al cargar el garrafón, la espalda deja de emitir su boletín de quejas; por la tarde queda algo de ella que no es cansancio.

Se pesa el lunes. La cifra no se mueve. La máquina conserva esa impasibilidad de funcionario que acaba de sellar un documento. Entonces aparece la frase más triste del gimnasio y de la consulta: “No bajé”. Como si el trabajo del cuerpo fuera obedecer una sola oficina.

Puede haber cambios reales antes de que el peso los delate. Aumentar la actividad puede modificar fuerza, resistencia, apetito, sueño y composición corporal sin producir de inmediato una caída en la pantalla. El músculo no entra haciendo ruido: ocupa su sitio despacio. El agua, en cambio, posee la teatralidad de un mal actor y puede alterar la función de un día a otro.

Por eso el peso aislado informa poco. La cintura, la presión arterial, la energía para una caminata, la facilidad para levantarse de una silla, la ropa y la fuerza ofrecen noticias que también pertenecen a la salud. Ninguna merece convertirse en tiranía; juntas impiden que una baldosa con pilas dicte la versión oficial de la persona.

No todo adelgazamiento es victoria

La báscula tampoco tiene escrúpulos cuando el número baja. Celebra con la misma expresión electrónica la pérdida de grasa y la pérdida de músculo; no distingue una mejoría de la deshidratación, una enfermedad de una dieta absurda, una recuperación de una vida organizada alrededor del hambre. Para ella toda resta es una buena noticia, que es una idea contable y bastante pobre de la salud.

Hay adelgazamientos que requieren atención, no aplauso. Bajar peso sin buscarlo, con debilidad, fiebre, dolor persistente o pérdida marcada de apetito, merece consulta médica. También merece sospecha la disciplina que vuelve enemigo a cada alimento y fiscal a cada espejo. Un cuerpo más pequeño puede estar mejor, peor o simplemente distinto; el tamaño no resuelve el expediente.

No se trata de declarar enemiga a la báscula. Sería darle todavía más importancia. Hay que devolverla a su oficio modesto: medir una variable, siempre en condiciones parecidas y sin convertir una variación de un día en noticia nacional. Su dato puede servir; su filosofía, no.

El martes siguiente, en el mismo baño, la persona vuelve a subir. El aparato repite su cifra o inventa otra. Esta vez la pantalla tiene menos jurisdicción. Afuera espera la escalera del metro. El cuerpo, que ha aprendido algunas cosas sin avisar, ya va camino de demostrarle a la máquina que una biografía no cabe en sus dos pies metálicos.