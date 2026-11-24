Real Madrid vs PSV Arranca la quinta jornada de la UEFA Champions League. (EFE)

Este martes continúa la UEFA Champions League con un partido entre Real Madrid y PSV Eindhoven desde el Estadio Bernabéu. Conoce los pronósticos para el partido, el historial entre ambos equipos y cómo sintonizarlo.

Previa del Real Madrid vs PSV Eindhoven | Champions League

El Real Madrid llega a la quinta jornada de la Champions League invicto y con victorias en sus últimos 5 partidos. Los merengues no contarán con Endrick para este partido debido a una lesión del abductor izquierdo por al menos 10 días. Es posible que en su lugar ingrese al campo Denzel Dumfries. Por otro lado, el entrenador José Mourinho ya confirmó que Vinicius Jr. jugará después de haberlo sentado en el último partido de LaLiga contra Celta Vigo.

En cambio, PSV Eindhoven llega con tan sólo una victoria, un empate y dos derrotas en el campeonato, colocándolo en el puesto 24 de la tabla. Por lo mismo, se le da a los granjeros tan sólo el 15 por ciento de posibilidad de colocarse como ganador de este enfrentamiento.

En cuanto al historial de ambos equipos, el Real Madrid ganó tres ocasiones, PSV sólo una y han empatado cuatro veces. La última vez que ambos se encontraron fue en la Copa de Europa de 1988 a 1989. En aquel encuentro, fueron los merengues quienes se impusieron 2-1.

Probables alineaciones del Real Madrid vs PSV Eindhoven| Champions League

Real Madrid: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Eder Militao, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella, Aurelien Tchouameni, Bernardo Silva, Jude Bellingham, Arda Güler, Vinicius y Kylian Mbappé.

PSV: Matej Kovar, Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo, Filip Kostic, Kodal Sano, Sven Mijnans, Mauro Junior, Ivan Perisic, Guus Til y Ruben van Bommel

¿A qué hora se juega Real Madrid vs PSV Eindhoven y cómo verlo ?

El partido entre Real Madrid y PSV Eindhoven comenzará a las 14:00 horas y en México podrá ser sintonizado a través del canal TNT y la plataforma de streaming HBO Max.