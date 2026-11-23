México vs Estados Unidos en WWE Survivor Series. La lucha entre ambos países en Survivor Series retomará el formato clásico de 5 contra 5 por eliminación. Desde 2021 no se hacía una lucha del estilo. (@WWE/X)

Lo que comenzó como una lucha soñada y que Rey Mysterio anunció primeramente en un podcast con Stephanie McMahon, terminó ya por consolidarse en su totalidad con ambos equipos completados, en donde cinco representantes de cada nación se enfrentarán en una clásica lucha de revelos con eliminación.

El elenco enviado por Rey Mysterio y capitaneado por él mismo promete estar conformado por los mejores gladiadores que México tiene para ofrecer en la compañía. Mientras tanto, el equipo de Estados Unidos, capitaneado por Cody Rhodes y que tiene como mano derecha a CM Punk, también se ha armado de buena manera, aunque con rencillas dentro del plantel.

¿Quiénes conforman al Team México para WWE Survivor Series?

Los integrantes del Team México son:

Rey Mysterio (capitán): miembro del Salón de la Fama de WWE y referente internacional de la lucha libre mexicana.

miembro del Salón de la Fama de WWE y referente internacional de la lucha libre mexicana. Penta: excampeón mundial de AEW y figura reconocida por su paso por Lucha Libre AAA. Es el actual Mr. Money in the Bank y campeón mundial de parejas de WWE junto a Je’Von Evans.

excampeón mundial de AEW y figura reconocida por su paso por Lucha Libre AAA. Es el actual Mr. Money in the Bank y campeón mundial de parejas de WWE junto a Je’Von Evans. Rey Fénix: hermano de Penta y reconocido por su estilo de lucha aérea. Campeón actual de peso crucero de Lucha Libre AAA.

hermano de Penta y reconocido por su estilo de lucha aérea. Campeón actual de peso crucero de Lucha Libre AAA. Dragon Lee: exponente de la lucha libre mexicana con experiencia en CMLL, NJPW y WWE. Es excampeón mundial de parejas con AJ Styles.

exponente de la lucha libre mexicana con experiencia en CMLL, NJPW y WWE. Es excampeón mundial de parejas con AJ Styles. El Grande Americano: personaje enmascarado que se ha consolidado como una de las figuras de Lucha Libre AAA. Actual Megacampeón de AAA. Conservó su máscara tras desenmascarar a Chad Gable en una lucha de apuesta.

La incorporación de El Grande Americano se produjo después de que Rey Mysterio rechazara por segunda ocasión la intención de su hijo, Dominik Mysterio, de sumarse al equipo este 23 de noviembre, durante Monday Night RAW.

¿Quiénes conforman al Team USA para WWE Survivor Series?

Los integrantes anunciados para el equipo estadounidense son:

Cody Rhodes (capitán): excampeón indiscutido de WWE y una de las principales figuras de la compañía.

excampeón indiscutido de WWE y una de las principales figuras de la compañía. CM Punk: múltiple campeón mundial de WWE, reconocido por su experiencia en combates de alto perfil.

múltiple campeón mundial de WWE, reconocido por su experiencia en combates de alto perfil. Seth Rollins: múltiple campeón mundial y antiguo integrante de The Shield.

múltiple campeón mundial y antiguo integrante de The Shield. LA Knight: excampeón de Estados Unidos que se ha consolidado como uno de los luchadores más populares de WWE.

excampeón de Estados Unidos que se ha consolidado como uno de los luchadores más populares de WWE. Je’Von Evans: una de las jóvenes promesas de WWE, surgido de NXT y conocido como “The Young OG”. Actualmente es campeón mundial en parejas junto a Penta.

La última incorporación fue Seth Rollins, quien hizo su regreso a WWE en la transmisión de Monday Night RAW del 23 de noviembre. Su elección por parte de Cody Rhodes generó el descontento de CM Punk, quien abandonó el cuadrilátero tras conocer la noticia, debido a la rivalidad que mantiene con El Visionario.

¿Cuándo será WWE Survivor Series y dónde ver el evento?

El enfrentamiento se podrá ver desde Netflix y se celebrará el próximo sábado 28 de noviembre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México en el Daikin Park de Houston, Texas, y marcará el regreso del formato tradicional de eliminación a Survivor Series, ausente desde 2021.