Este martes 24 y miércoles 25, la liga más importante de Europa retoma sus actividades en la Jornada 5 de la Champions League.
Te presentamos el calendario de su jornada, sus horario y dónde podrás ver los partidos de los 36 clubes participantes.
Jornada 5: horarios y dónde ver los partidos de la Champions League
Los partidos planeados para la Jornada 5 de la UEFA Champions League, se llevarán a cabo el próximo martes 24 y miércoles 25 de noviembre. Aquí te presentamos su calendario.
Martes 24
Galatasaray vs. Aston Villa en el Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park a las 11:45 horas, estará disponible en:
- Plataforma digital: HBO Max.
- Televisión por cable: TNT.
Bodø/Glimt VS. LASK en el Estadio Aspmyra a las 11:45 horas, estará disponible en:
- Plataforma digital: FOX One y FOX+.
Feyernoord vs. Porto en el Estadio Feyenoord a las 14:00 horas, estará disponible en:
- Plataforma digital: FOX One y FOX+.
Arsenal vs. Borussia Dortmund en el Estadio Emirates a las 14:00 horas, estará disponible en:
- Plataforma digital: FOX One y FOX+.
Slovan Bratislava vs. Real Betis en el Tehelné pole a las 14:00 horas, estará disponible en:
- Plataforma digital: FOX One.
Real Madrid vs. PSV en el Estadio Bernabéu a las 14:00 horas, estará disponible en:
- Plataforma digital: HBO Max.
- Televisión por cable: TNT.
RB Leipzing vs. Lens en la Arena Red Bull a las 14:00 horas, estará disponible en:
- Plataforma digital: HBO Max.
Como vs. AEK en el Estadio Giuseppe Sinigagliaa las 14:00 horas, estará disponible en:
- Plataforma digital: HBO Max.
Manchester City vs. Napoli en el Estadio Etihad a las 14:00 horas, estará disponible en:
- Plataforma digital: HBO Max y Space.
Miércoles 25
Slavia Praga vs. Villareal en el Arena Eden a las 11:45 horas, estará disponible en:
- Plataforma digital: HBO Max.
- Televisión por cable: TNT.
Sabah Futbol Klubu vs. Barcelona en el Estadio Olímpico de Bakú a las 11:45 horas, estará disponible en:
- Plataforma digital: FOX One y FOX+.
PSG vs. Roma en el Parque De Los Príncipes a las 14:00 horas, estará disponible en:
- Plataforma digital: FOX One y FOX+.
Shakhtar vs. Fenerbahçe en el Stamford Bridge a las 14:00 horas, estará disponible en:
- Plataforma digital: FOX One.
Inter de Milán vs. Stuttgart en el Estadio de San Siro a las 14:00 horas, estará disponible en:
- Plataforma digital: HBO Max y Space.
Sporting Lisboa vs. Manchester United en el Estadio Jose Alvalade a las 14:00 horas, estará disponible en:
- Plataforma digital: HBO Max.
Atlético de Madrid vs. Viking en el Estadio Ridayh Air Metropolitano a las 14:00 horas, estará disponible en:
- Plataforma digital: FOX One.
- Televisión por cable: FOX.
LOSC vs. Bayern en la Arena Decathlon a las 14:00 horas, estará disponible en:
- Plataforma digital: HBO Max y FOX One.
Club Brujas vs. Liverpool en el Estadio Jan Breydel a las 14:00 horas, estará disponible en:
- Plataforma digital: FOX One.
- Televisión por cable: FOX.