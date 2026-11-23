Champions League: horarios y dónde ver los partidos de la jornada 5 este martes 23 de noviembre Este miércoles 23 inicia la Jornada 5 de la Champions League (@lamineyamal, @k.mbappe, @erling vía Instagram)

Este martes 24 y miércoles 25, la liga más importante de Europa retoma sus actividades en la Jornada 5 de la Champions League.

Te presentamos el calendario de su jornada, sus horario y dónde podrás ver los partidos de los 36 clubes participantes.

Jornada 5: horarios y dónde ver los partidos de la Champions League

Los partidos planeados para la Jornada 5 de la UEFA Champions League, se llevarán a cabo el próximo martes 24 y miércoles 25 de noviembre. Aquí te presentamos su calendario.

Martes 24

Galatasaray vs. Aston Villa en el Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park a las 11:45 horas, estará disponible en:

Plataforma digital: HBO Max .

. Televisión por cable: TNT.

Bodø/Glimt VS. LASK en el Estadio Aspmyra a las 11:45 horas, estará disponible en:

Plataforma digital: FOX One y FOX+.

Feyernoord vs. Porto en el Estadio Feyenoord a las 14:00 horas, estará disponible en:

Plataforma digital: FOX One y FOX+.

Arsenal vs. Borussia Dortmund en el Estadio Emirates a las 14:00 horas, estará disponible en:

Plataforma digital: FOX One y FOX+.

Slovan Bratislava vs. Real Betis en el Tehelné pole a las 14:00 horas, estará disponible en:

Plataforma digital: FOX One.

Real Madrid vs. PSV en el Estadio Bernabéu a las 14:00 horas, estará disponible en:

Plataforma digital: HBO Max .

. Televisión por cable: TNT.

RB Leipzing vs. Lens en la Arena Red Bull a las 14:00 horas, estará disponible en:

Plataforma digital: HBO Max.

Como vs. AEK en el Estadio Giuseppe Sinigagliaa las 14:00 horas, estará disponible en:

Plataforma digital: HBO Max.

Manchester City vs. Napoli en el Estadio Etihad a las 14:00 horas, estará disponible en:

Plataforma digital: HBO Max y Space.

Miércoles 25

Slavia Praga vs. Villareal en el Arena Eden a las 11:45 horas, estará disponible en:

Plataforma digital: HBO Max .

. Televisión por cable: TNT.

Sabah Futbol Klubu vs. Barcelona en el Estadio Olímpico de Bakú a las 11:45 horas, estará disponible en:

Plataforma digital: FOX One y FOX+.

PSG vs. Roma en el Parque De Los Príncipes a las 14:00 horas, estará disponible en:

Plataforma digital: FOX One y FOX+.

Shakhtar vs. Fenerbahçe en el Stamford Bridge a las 14:00 horas, estará disponible en:

Plataforma digital: FOX One.

Inter de Milán vs. Stuttgart en el Estadio de San Siro a las 14:00 horas, estará disponible en:

Plataforma digital: HBO Max y Space.

Sporting Lisboa vs. Manchester United en el Estadio Jose Alvalade a las 14:00 horas, estará disponible en:

Plataforma digital: HBO Max.

Atlético de Madrid vs. Viking en el Estadio Ridayh Air Metropolitano a las 14:00 horas, estará disponible en:

Plataforma digital: FOX One .

. Televisión por cable: FOX.

LOSC vs. Bayern en la Arena Decathlon a las 14:00 horas, estará disponible en:

Plataforma digital: HBO Max y FOX One.

Club Brujas vs. Liverpool en el Estadio Jan Breydel a las 14:00 horas, estará disponible en: