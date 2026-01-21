Chivas Femenil vs Querétaro: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Femenil

Chivas Femenil vs Querétaro Guadalajara recibe a Gallos en el Estadio Akron (Crónica Digital)

Chivas Femenil juega hoy contra Querétaro en partido correspondiente a la jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. A continuación, te contamos todos los detalles del partido: horario y dónde ver en vivo.

El Estadio Akron será testigo de cómo el Club Deportivo Guadalajara Femenil busca seguir con su paso invicto en la presente temporada ante un equipo que no ha sumado puntos y que se mantiene en la parte baja de la tabla general.

Previa y pronóstico Chivas Femenil vs Querétaro | Partido de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Las rojiblancas, dirigidas por Antonio Contreras, llegan con números que respaldan su crecimiento. Suma siete puntos producto de dos triunfos y un empate, además de no haber recibido gol en sus presentaciones más recientes. La victoria ante Santos Laguna confirmó que Chivas mantiene en el Clausura 2026 un equipo equilibrado, con orden táctico y contundencia en momentos puntuales.

Querétaro Femenil vive el escenario opuesto. Tres derrotas consecutivas lo mantienen en el fondo de la clasificación y con la presión de evitar que la brecha se amplíe. Su caída más reciente frente a Rayadas evidenció problemas para generar peligro en el área rival y sus deficiencias defensivas.

En este contexto, el pronóstico apunta a un dominio territorial de Chivas, encabezadas por Alicia Cervantes, que buscará imponer ritmo desde el inicio y capitalizar su mejor momento anímico, lo que se traducirá en una victoria para las locales.

¿A qué hora juegan Chivas Femenil vs Querétaro hoy?

El partido se disputa este miércoles 21 de enero de 2026 en la cancha del Estadio Akron.El silbatazo inicial está programado para las 19:06, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo – ¿En qué canal pasan el partido Chivas Femenil vs Querétaro?

No será gratis. El encuentro podrá seguirse completamente en vivo a través de plataformas de streaming. La transmisión estará disponible en Amazon Prime Video, FOX One y Tubi.

Alineaciones probables Chivas Femenil vs Querétaro

Guadalajara: Blanca Félix como capitana; Gabriela Valenzuela, Cristina Ferral, Samantha López, Isabela Esquivias; Eva González, Yamile Franco, Amalia López; Jasmine Cásarez, Denise Castro y Alicia Cervantes.

Querétaro: Marta Alemany; Gabriela Álvarez, Vanessa González, Gabriela Anchondo, Edith Carmona, Lía Morán como capitana; Edna Santamaría, Emily Flores, Lady Andrade; Victoria Ceceña y Dana Rodríguez.