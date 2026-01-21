¿La FIFA puede sacar a EU del Mundial 2026 por las acciones de Trump? Esto explica la UNAM

Mundial FIFA 2026 El presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación, Gianni Infantino elogió a Trump durante la ceremonia del sorteo de fase de grupos en diciembre de 2025.

Millones de aficionadas y aficionados en todo el mundo están esperando ya con ansias el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Por primera vez, tres países serán sede de este torneo, que será el más grande de la historia con 48 participantes. No obstante, desde antes de comenzar, la fiesta deportiva más popular del planeta comienza a verse opacada con el panorama sociopolítico protagonizado por uno de los organizadores: Estados Unidos y su presidente Donald Trump.

En los meses recientes, el gobierno estadounidense encabezado por Trump ha protagonizado múltiples conflictos y momentos de tensión geopolítica. Desde la imposición unilateral de aranceles, pasando por su intención de comprar Groenlandia y hasta sus operaciones militares en Venezuela que terminaron con la captura de Nicolás Maduro, quien se mantiene cautivo en este país. Ahora, la FIFA se encuentra en una situación comprometida con uno de sus anfitriones provocando diferentes conflictos en diferentes partes del mundo.

¿La FIFA puede dejar fuer a Estados Unidos o quitarles el Mundial?

Con las tensiones incrementando luego del más reciente discurso de Donald Trump en Davos, Suiza, millones de fans se cuestionan si el máximo organismo del futbol internacional tomará algún tipo de acción en contra de uno de sus países sede y donde se disputará la mayor parte del torneo en un caso similar al ocurrido con Rusia, cuya federación fue vetada de todas las competencias FIFA y UEFA tras sus acciones militares en contra de Ucrania.

Sin embargo, especialistas en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México han señalado que, a pesar del antecedente ruso, la FIFA no cuenta con un marco jurídico establecido para sancionar a la Federación de futbol de Estados Unidos por las medidas de política exterior de este país.

“La FIFA no castiga a países por su política exterior, sanciona asociaciones miembro cuando éstas infringen normas que afectan directamente al futbol. Esa diferencia es clave para entender por qué algunos casos sí derivan en sanciones y otros no”, explicó un especialista.

Ahora, con la Copa del Mundo a menos de medio año de iniciar, la FIFA ya no tiene margen de maniobra luego de haber realizado el sorteo y definir las sedes de cada uno de los partidos, incluida la gran final a disputarse en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El riesgo del boicot

Por otra parte los conflictos de Trump podrían terminar en otro efecto inesperado. Ante el rechazo a sus medidas económicas, políticas y de intervención, algunos países podrían estar considerando participar en un “boicot” al no asistir a este torneo. De acuerdo con medios internacionales, algunos países europeos podrían estar considerando la opción de declinar su participación como una medida de protesta por las palabras de Trump en contra de la OTAN.

En caso de hacerlo, las federaciones estarían expuestas a sanciones como multas económicas y hasta la desafiliación del organismo.

También, algunos aficionados han comenzado a alzar la voz para que otros se unan con acciones como cancelar la compra de sus boletos o dejando de consumir los productos relacionados a este torneo.