Monterrey vs Cruz Azul Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo a Rayadas en la Liga MX Femenil

Monterrey vs Cruz Azul Femenil Rayadas buscan mantenerse como líderes de la Liga MX Femenil (Crónica Digital)

Monterrey Femenil y Cruz Azul protagonizan uno de los partidos más interesantes de la jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Rayadas vuelven a escena en casa este miércoles con la etiqueta de favorito ante las celestes. A continuación, te contamos todos los detalles del partido: horario y dónde ver en vivo.

Las regiomontanas, dirigidas por Amandine Miquel, convirtieron el arranque del Clausura 2026 en una demostración de autoridad colectiva, con números que las colocan como el parámetro de la Liga MX Femenil tras tres jornadas disputadas.

Del otro lado aparece Cruz Azul Femenil, un proyecto que mostró solidez y confianza en este inicio de torneo, en donde se mantienen invictas.

Previa y pronóstico Monterrey vs Cruz Azul Femenil | Partido de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Rayadas llegan a la Jornada 4 como líderes generales y con paso perfecto, nueve puntos de nueve posibles y un balance notable tanto en ataque como en defensa. El equipo regiomontano presume la mejor ofensiva del torneo con 10 goles anotados y, al mismo tiempo, el arco en cero, una combinación que explica su dominio absoluto en el arranque del Clausura 2026.

Cruz Azul Femenil se presenta como un rival incómodo. La Máquina suma siete unidades y viene de un triunfo ante Pachuca. Aunque en el historial reciente Monterrey ha impuesto condiciones con 11 victorias en 12 enfrentamientos, el antecedente inmediato favorece a las celestes, que golearon 4-0 a Rayadas en el Apertura 2025.

El contexto apunta a un partido cerrado, donde el pronóstico es de un empate.

¿A qué hora juegan Monterrey vs Cruz Azul Femenil hoy?

El encuentro entre Rayadas y Cruz Azul Femenil se disputará este miércoles 21 de enero de 2026 en el Estadio BBVA a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Monterrey vs Cruz Azul Femenil?

El partido podrá seguirse completamente en vivo a través de plataformas digitales; una e ellas ViX y también por el canal oficial de YouTube de la Liga MX Femenil.

Alineaciones probables Monterrey vs Cruz Azul Femenil

Rayadas: Paola Manrique; Alejandra Calderón, Carol Cázares, Karol Bernal, Valeria del Campo; Lourdes Martínez, Diana García, Marcela Restrepo; Allison Veloz, Lucía García, Christina Burkenroad.

Cruz Azul Femenil: Alejandría Godínez; Karol Arcanjo, Leigh-anne Robe, Ivonne Gutiérrez, Araceli Torres; Liliana Rodríguez, Daniela Calderón, Valeria Valdez; Aerial Chavarin, Ana Lucía Martínez, Michaela Abam.