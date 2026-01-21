¿Quién es Emiliano Muñoz, el joven mexicano que llega al Atlético de Madrid? Este traspaso, realizado sin intermediarios ni cifras exageradas, cumple el sueño de Muñoz, de integrarse a uno de los clubes más importantes de Europa. (quetalmagazineslp)

El proyecto de expansión del Atlético de Madrid trae noticias emocionantes para las jóvenes promesas del fútbol mexicano.

Gracias a la alianza con el Atlético San Luis, el joven mexicano Emiliano Muñoz viajará a Europa para unirse al Atlético de Madrid en la categoría Cadete A, la máxima categoría juvenil con jugadores de 15 y 16 años en la Superliga Cadete.

Este traspaso, realizado sin intermediarios ni cifras exageradas, cumple el sueño de Muñoz de integrarse a uno de los clubes más importantes de Europa, comenzando así su camino en el fútbol profesional en el viejo continente, desde muy joven.





¿Quién es Emiliano Muñoz, el mexicano que llega al Atlético de Madrid?

Emiliano Muñoz es un delantero de 16 años que destacó en las fuerzas básicas del Atlético San Luis, lo que le valió un lugar en uno de los clubes más importantes de España.

Durante su etapa en la cantera de San Luis, anotó 25 goles en 47 partidos, consolidándose como una de las promesas mexicanas más llamativas de su generación y captando la atención de visores europeos.

Además, Muñoz ha sido parte de la Selección Mexicana Sub‑15, experiencia que fortalece su perfil competitivo antes de incorporarse a las divisiones inferiores del Atlético de Madrid y continuar su desarrollo en Europa.





¿Cuál podría ser el futuro de Emiliano Muñoz en el Atlético de Madrid?

Como parte de la apuesta del Atlético de Madrid por jóvenes talentos mexicanos, Muñoz iniciará su desarrollo en el fútbol europeo, con oportunidades para entrenar en un entorno profesional de alto nivel.

Este fichaje se suma a otros casos positivos de jóvenes mexicanos en el extranjero, como Gilberto Mora con Xolos, consolidando una nueva generación con proyección internacional.

Según Fox Sports, Emiliano comenzará en categorías juveniles, y su adaptación en la cantera colchonera será clave para determinar si puede avanzar a equipos mayores o incluso debutar en ligas profesionales en España u otras ligas europeas.



