Toluca vs Tigres Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Femenil

Toluca Femenil y Tigres Femenil se enfrentan este miércoles 21 de enero en la cancha del Estadio Nemesio Diez, en un partido correspondiente a la Jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, que promete emociones por el contraste de estilos y el momento que viven ambos equipos.

¿A qué hora es el Toluca vs Tigres Femenil?

El encuentro está programado para iniciar a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), en la siempre complicada altura de Toluca, donde las Diablas buscarán hacerse fuertes como locales.

¿Dónde ver en vivo el partido?

El partido podrá seguirse en vivo y en streaming a través de plataformas digitales oficiales:

• ViX

• YouTube (canal oficial de la Liga MX Femenil)

• Redes sociales oficiales de la Liga MX Femenil

Hasta el momento, no se contempla transmisión por televisión abierta o de paga en México, por lo que la opción principal será vía digital.

¿Un partido que promete?

Tigres Femenil llega como uno de los equipos más sólidos y protagonistas históricos del futbol femenil mexicano, mientras que Toluca intentará aprovechar la localía para sumar puntos importantes y frenar a uno de los planteles más poderosos de la liga.

El choque promete intensidad y será una buena prueba para ambas escuadras en el arranque del torneo.