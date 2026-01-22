Charros de Jalisco vs Tomateros de Culiacán: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el Juego 2 de la Serie Final LMP 2026

Charros vs Tomateros La novena de Culiacán busca emparejar la serie (Crónica Digital)

Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán protagonizan hoy el juego 2 de la Serie Final de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico 2026, un duelo que puede marcar tendencia temprana en la pelea por el campeonato. Tras el golpe inicial de la novena jalisciense, la presión se instala en el Estadio Tomateros, con el equipo local obligado a ganar para emparejar la serie.

Charros llega fortalecido después de imponer condiciones en el primer choque, mientras Tomateros afronta la obligación de ajustar desde el montículo y con el madero para evitar ir a Jalisco con desventaja amplia.

Previa y pronóstico Charros de Jalisco vs Tomateros de Culiacán| Juego 2 de la Serie Final LMP 2026

El arranque de la serie dejó claro que Charros no llegó a Culiacán a especular. Desde la primera entrada del Juego 1, la ofensiva visitante tomó el control y nunca soltó el mando, respaldada por un bullpen que neutralizó cualquier intento de reacción guinda.

Mateo Gil fue el rostro del dominio jalisciense al participar directamente en cinco de las seis carreras. Su capacidad para producir inclinó el encuentro y obligó a Tomateros a remar contracorriente desde temprano.

De cara al segundo juego, el pronóstico apunta a un enfrentamiento más cerrado. Tomateros necesita profundidad en su abridor y mayor contundencia con corredores en base. Charros buscará repetir la presión temprana y administrar la ventaja con su relevo para colocarse en una posición privilegiada rumbo al título.

¿A qué hora juegan Charros de Jalisco vs Tomateros de Culiacán hoy?

El Juego 2 de la Serie Final LMP 2026 se disputará este jueves en el Estadio Tomateros de Culiacán. El primer lanzamiento está programado a las 20:05 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Charros de Jalisco vs Tomateros de Culiacán?

El encuentro podrá seguirse en transmisión en vivo a través de MEGA, así como en las señales de TVC Deportes y Fox. También estará disponible en el canal oficial de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico en YouTube mediante membresía.

¿Quiénes abrirán el juego de hoy Charros de Jalisco vs Tomateros de Culiacán?

Duelo interesante en la lomita. Manny Bañuelos será el encargado de abrir por Charros de Jalisco, con la misión de mantener el control que mostró el cuerpo de pitcheo en el primer juego. Por Tomateros de Culiacán, Luis Cessa asumirá la responsabilidad de frenar a una ofensiva encendida y devolver el equilibrio a la serie.