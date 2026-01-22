Julián Quiñones firma doblete y llega a 19 goles en la temporada… ¿y aún así no convence al Tri?

Julián Quiñones firma doblete y llega a 19 goles en la temporada… ¿y aun así no convence al Tri?

Julián Quiñones volvió a ser determinante con el Al-Qadsiah al marcar dos goles en el partido de este día, confirmando el gran momento que atraviesa en la Saudi Pro League. El atacante mexicano fue el referente ofensivo de su equipo y apareció en los momentos clave para inclinar el marcador a su favor.

El doblete no solo reflejó su capacidad goleadora, sino también su regularidad, una de las principales virtudes que ha mostrado desde su llegada al futbol saudí.

19 goles en la temporada: números que pesan

Con las dos anotaciones de hoy, Quiñones alcanzó los 19 goles en la temporada, colocándose entre los delanteros más productivos del torneo y compitiendo en cifras con algunas de las grandes figuras que militan en la liga de Arabia Saudita.

¿Por qué Javier Aguirre aún tendría dudas de llevarlo al Mundial?

Pese a sus estadísticas, el nombre de Julián Quiñones no aparece como una apuesta segura para la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. Distintos reportes señalan que Javier Aguirre continúa evaluando opciones en ataque y que el encaje táctico del delantero sigue siendo tema de análisis.

La competencia interna, el estilo de juego que busca el técnico y la falta de continuidad en convocatorias recientes mantienen abierta la interrogante: ¿bastarán sus goles para asegurar un lugar en la lista final?

Mientras tanto, Quiñones responde desde la cancha, sumando goles y presionando con números que difícilmente pasan desapercibidos.