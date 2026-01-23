Fulham vs Brighton: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo a Raúl Jiménez en la Premier League

La Premier League sigue su curso y este fin de semana Raúl Jiménez podría volver a tener minutos cuando el Fulham se mida al Brighton, en un partido importante para ambos equipos dentro del fútbol inglés.

El delantero mexicano atraviesa una etapa de reconsolidación en Inglaterra, luego de los años que vivió con el Wolverhampton y ahora defendiendo los colores del Fulham, donde busca volver a ser protagonista.

¿Cuál es el presente de Raúl Jiménez en la Premier League?

Raúl Jiménez se mantiene como uno de los futbolistas mexicanos con mayor recorrido en la Premier League, una liga en la que ha logrado mantenerse por varias temporadas.

Con el Fulham ha tenido participación constante, alternando titularidades y entradas de cambio. Su experiencia, juego aéreo y presencia en el área lo han convertido en una opción recurrente para el técnico, sobre todo en partidos cerrados donde se necesita oficio al frente.

El mexicano sigue en busca de regularidad y goles para afianzarse dentro del once titular y demostrar que todavía puede marcar diferencia en una de las ligas más exigentes del mundo.

¿Cómo vienen Fulham y Brighton en la tabla?

Hasta ahora en la temporada 2025-26:

Fulham está 11º con 31 puntos después de 22 jornadas, buscando alejarse de la parte baja y apuntando a una zona media cómoda.

está con después de 22 jornadas, buscando alejarse de la parte baja y apuntando a una zona media cómoda. Brighton & Hove Albion se ubica 12º con 30 puntos, justo por detrás de Fulham, en un duelo directo por posiciones intermedias de la clasificación.

Esto hace que el choque entre ambos sea todavía más interesante, ya que una victoria puede significar subir posiciones y ganar ritmo en la tabla.

¿Cuándo y a qué hora es el Fulham vs Brighton?

El partido se disputará este sábado 24 de enero, como parte de una nueva jornada del campeonato inglés.

Horario en México: 10:00 de la mañana (tiempo del centro)

¿Dónde ver en vivo el partido en México?

El encuentro podrá seguirse en México a través de las señales que cuentan con los derechos de transmisión de la Premier League.

TV: FOX Sports / FOX One

FOX Sports / FOX One Streaming: plataformas oficiales de la liga inglesa

¿Raúl Jiménez será titular ante el Brighton?

La alineación del Fulham se confirmará horas antes del partido, pero Raúl Jiménez apunta a tener minutos, ya sea arrancando de inicio o ingresando de cambio, dependiendo del planteamiento del cuerpo técnico.

El delantero mexicano buscará aprovechar cualquier oportunidad para hacerse presente en el marcador y seguir escribiendo su historia en la Premier League.