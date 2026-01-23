UFC 324: horario, cartelera, cómo y dónde ver en vivo la pelea Paddy Pimblett vs Justin Gaethje (@guanteaguante)

Paddy Pimblett y Justin Gaethje se disputan el campeonato por el título interino de peso ligero este sábado 24 de enero de 2026.

La pelea estelar, que se celebrará en el Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, abre el telón de la nueva era de la Ultimate Fighting Championship (UFC).

Aquí te compartimos todos los detalles para que no te pierdas el primer gran combate del año en la organización de artes marciales mixtas, más grande y famosa del mundo.





UFC 324: horario de las peleas preliminares y a qué hora es la pelea estelar Pimblett vs Gaethje

Este sábado 24 de enero se disputará la apertura del calendario de artes marciales mixtas de la UFC.

El UFC 324 de 2026 dará inicio con las peleas preliminares a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Mientras que la pelea estelar entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett está programada para las 20:00 horas (TCM).

A continuación, te compartimos la cartelera completa, que incluye la pelea estelar del UFC 324 2026.





Cartelera confirmada del primer UFC 324 de 2026

La cartelera estelar estará encabezada por el combate entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett por el campeonato interino de peso ligero:

Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett — pelea por el título interino de peso ligero.

Sean O’Malley vs. Song Yadong — peso gallo.

Waldo Cortés-Acosta vs. Derrick Lewis — peso pesado.

Arnold Allen vs. Jean Silva — peso pluma.

Natalia Silva vs. Rose Namajunas — peso mosca.

El evento abrirá con los combates preliminares a las 18:00 horas (TCM) con las siguientes peleas:

Michael Johnson vs. Alexander Hernández — peso ligero.

Nikita Krylov vs. Modestas Bukauskas — peso semipesado.

Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo — peso gallo.

Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev — peso mediano.

Alex Perez vs. Charles Johnson — peso mosca.

Josh Hokit vs. Denzel Freeman — peso pesado.

Ricky Turcios vs. Cameron Smotherman — peso gallo.

Adam Fugitt vs. Ty Miller — peso welter.





UFC 324: Dónde y cómo ver la pelea Paddy Pimblett vs Justin Gaethje en vivo

El UFC 324 será transmitido completamente en vivo y de forma exclusiva por Paramount+. La plataforma de streaming se estrena como la nueva titular de los derechos de transmisión de todos los eventos de la UFC durante el año.

De esta manera, el combate estelar entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett por el título interino de peso ligero podrá disfrutarse en vivo desde cualquier dispositivo compatible, a partir de las 20:00 horas (tiempo del centro de México).