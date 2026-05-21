¡Cristiano Ronaldo es campeón de Arabia Saudita con el Al-Nassr! CR7 suma un nuevo título rumbo al Mundial 2026

Cristiano Ronaldo El delantero portugués marcó dos de los goles del partido contra el Damac y llegó a 973 en su carrera por las mil anotaciones.

¡SIUU! Después tres años y medio de intentarlo, Cristiano Ronaldo finalmente se coronó campeón de la Saudi Pro League. ‘Los Caballeros’ lograron ganar su partido de la última jornada ante el Damac y aseguraron su campeonato por primera vez desde 2019, sumando su décimo trofeo en su historia. ‘El Bicho’ venía de perder la gran final de la Champions League 2 de Asia, pero finalmente se logró alzar con el campeonato previo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Tabla general de la Liga de Arabia Saudita: Al-Nassr se queda el título de este 2026

Después de un par de semanas de espera, el Al-Nassr se coronó campeón del futbol árabe. El equipo había dejado pasar la oportunidad en su último partido de liga ante el Al-Hilal, donde un autogol de último minuto dejó con vida a sus rivales en la carrera por el título. Ahora, con la victoria lograron llegar a 85 puntos y quedarse de forma definitiva con el primer puesto.

‘El Bicho’ marcó doblete en la victoria con un tiro libre al minuto 62 y otra anotación en el 81. De esta manera, llegó a 30 anotaciones en la temporada y a los 973 en su carrera histórica por llegar a las mil anotaciones y que continuará próximamente en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El Al-Hilal tuvo una temporada histórica en la que terminó invicto con 25 victorias y nueve empates. Sin embargo, estos múltiples partidos igualados les hicieron perder una gran cantidad de puntos, por lo que se quedaron con 84 puntos por debajo del Nassr y seguidos por Al-Ahli y Al Qadsiah.

Cristiano Ronaldo y los títulos perdidos con el Al-Nassr

Desde la llegada de Cristiano Ronaldo al Al-Nassr en enero de 2023, el delantero portugués ha acumulado varias decepciones colectivas pese a sus buenos números individuales.

En cuanto a finales perdidas, una de las más dolorosas fue la de la Copa del Rey de Campeones 2023-24, en la que Al-Nassr cayó ante Al-Hilal en penales tras empatar 1-1; posteriormente también perdió la Supercopa Saudí 2024 frente al mismo rival por marcador de 4-1 y, más recientemente, la final de la AFC Champions League Two 2025-26 ante Gamba Osaka por 1-0.

Además de esas finales, Ronaldo también ha visto escapar varios títulos de liga y torneos coperos desde su llegada al futbol saudí, incluyendo la Saudi Pro League de las temporadas 2022-23, 2023-24 y 2024-25; las Supercopas Saudíes de 2022, 2023, 2024 y 2025; las Copas del Rey de Campeones de 2022-23, 2023-24, 2024-25 y 2025-26; así como las ediciones 2023-24 y 2024-25 de la Liga de Campeones de Asia.

Diversos reportes coinciden en que el único trofeo que ganó con Al-Nassr fue la Arab Club Champions Cup 2023, torneo que no es considerado oficial por FIFA.