Alec Segaert se lleva una victoria descomunal en la 12ª etapa del Giro

Giro de Italia - etapa 12 El belga Alec Segaert cambió el ritmo y buscó la misión suicida en solitario a falta de 2 kilómetros para el final. (LUCA ZENNARO/EFE)

El belga Alec Segaert (Bahrein Victorious) rompió la armonía del gran grupo a falta de 2 kilómetros para la meta y con un ataque descomunal que desbarató los planes de los sprinters se llevó la victoria en la etapa 12 del Giro de Italia disputada entre Imperia y Novi Ligure, de 175 km.

En la general Afonso Eulálio se dio el lujo de agrandar en unos segundos su distancia en su particular lucha de retener la maglia rosa el mayor tiempo posible. Aventaja en 33 segundos al danés Jonas Vingegaard (Visma) y en 2.03 al neerlandés Thymen Arensman (Netcompany Ineos), los inquilinos del podio.

Segaert de 23 años y en su primera oportunidad en el Giro, cambió el ritmo y buscó la misión suicida en solitario a falta de 2 kilómetros para el final. Parecía que el pelotón podría controlar este movimiento, pero el belga con un potencial descomunal en las piernas logró su primera victoria con un tiempo de 3h.53.00, a 45 km/h.

El segundo sitio fue para su compatriota Toon Aerts y el tercero para el uruguayo Guillermo Thomas Silva.

Compite en su primer Giro de Italia

“Es mi primer Giro de Italia; también corrí el Giro Next Gen, llevé la maglia rosa, y ahora lograrlo aquí en el mayor escenario. Estero Giro ya era increíble para el equipo, con la maglia rosa de Afonso… Es sencillamente increíble".

Este viernes la 13ª etapa tendrá lugar entre Alessandria y Verbania, de 189 km. El Giro llega a la localidad natal de Filippo Ganna para una jornada clara para el sprint, si antes no lo evita una cota de tercera, Ungiasca, con un ascenso de 4,7 km al 7 por ciento que tiene la cima a 15 de meta.