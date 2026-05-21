Santiago De la Fuente apunta a librar el corte en el Korea Open Golf Championship

Torneo en Corea del Sur. Santiago De la Fuente con opciones de poder jugar todo el fin de semana en Woo Jeong Hills Country Club. (Foto especial)

Con un primer recorrido de par de campo (71), Santiago De la Fuente fue el mejor de dos mexicanos al iniciar el Korea Open Golf Championship, torneo de Asian Tour que también está jugando Abraham Ancer.

De la Fuente está en posición cómoda para librar su segundo corte de la temporada en la gira asiática de golf, tras sus primeros 18 hoyos recorridos en el Woo Jeong Hills Country Club, el jalisciense embocó tres birdies por igual número de bogeys en este campo par 71.

Ese resultado tiene al mexicano en un empate al sitio 28 con otros 18 jugadores que firmaron el mismo score.

De la punta de la clasificación se adueñó el sudcoreano Jiho Yang, tras ronda de 65 golpes, detrás a uno de distancia le persiguen Yujun Jung y a dos golpes Chanmin Jung, ambos también son jugadores locales.

Abraham Ancer, el jugador LIV Golf, no tuvo la ronda esperada tras el viaje largo que hizo el lunes de Dallas a Sudcorea, el tamaulipeco firmó ronda de +2 golpes, tras no poder reponerse de un doble bogey cometido en el hoyo 8, un par cinco.

Ancer empata al sitio 67 en la clasificación general.