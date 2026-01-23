¿Va a ser el primer pick?: Fernando Mendoza se declara listo para el Draft NFL 2026

Fernando Mendoza Draft NFL 2026 Tras histórica victoria de Indiana en la NCAA, Fernando Mendoza podría convertirse en el primer jugador de origen cubano en entrar a la NFL en la primera selección global del Draft 2026.

La noche del lunes 19 de enero, aficionados y aficionadas del fútbol americano presenciaron una hazaña inolvidable en el campeonato de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA), cuando los Indiana Hoosiers derrotaron 27-21 a los Miami Hurricanes en el Hard Rock Stadium, llevándose su primer trofeo de campeonato nacional.

El nombre que destacó en esta gran final, y había estado en boca del público tras un desempeño invicto durante la temporada 2025, es Fernando Mendoza, de raíces cubanas y mariscal de campo de Indiana, quien apunta a ser la primera selección global del próximo Draft 2026 de la NFL.

Indiana Hoosiers vs Miami Hurricanes: la hazaña histórica de Mendoza en el campeonato nacional

El quaterback de Indiana, Fernando Mendoza, completó 16 de 27 pases para 186 yardas, además de que corrió el balón seis veces durante el juego; una de estas ocasiones, resultó en un touchdown épico para adelantar a su equipo a la victoria.

El encuentro entre Indiana y Miami se convirtió en el juego por el campeonato nacional más visto en los últimos diez años, pues las cifras de audiencia alcanzaron 30.1 millones de espectadores, con pico de 33.2 millones, rompiendo el récord de audiencia.

FERNANDO. MENDOZA.



THE PLAY OF A LIFETIME ‼️ pic.twitter.com/g3o5nNNslr — ESPN (@espn) January 20, 2026

Fernando Mendoza también destacó al ser seleccionado para el Trofeo Heisman, otorgado al jugador más destacado de la temporada; este premio posee el mayor prestigio en la NCAA al simbolizar el máximo honor en el deporte colegial y considerarse casi un pase directo a la NFL.

Desde Joe Burrow en el 2019, ningún otro quaterback había ganado el trofeo Heisman y un campeonato nacional al mismo tiempo, lo que convierte a Mendoza en el principal prospecto para ser el ‘Pick 1′ del Draft NFL 2026.

Fernando Mendoza podría ser “el próximo Joe Burrow”, señalan especialistas

Después de que Mendoza anunciara que se declarará para el Draft NLF 2026, público aficionado y especialistas del deporte señalaron que podría convertirse en la primera selección global de este importante evento anual para el futuro del deporte.

Los analistas de fútbol americano han señalado a Mendoza como un candidato ideal para la NFL, gracias al impecable desempeño de una temporada invicta, un campeonato nacional para Indiana y el reconocimiento Heisman, triunfos que obtuvo por su “sistema preciso” como quaterback.

También, su éxito universitario ha sido comparado con Joe Burrow, egresado de LSU y uno de los jugadores más talentosos de la NFL, ya que ningún otro quaterback había ganado el campeonato nacional y el trofeo Heisman a la vez... hasta Fernando Mendoza, estrella emergente y “líder nato”, según su entrenador Curt Cignetti y compañeros de Indiana.

¿A qué equipo de la NFL podría ir Fernando Mendoza?

“Manos a la obra”, expresó Mendoza en su cuenta de Instagram, al anunciar el honor de declararse oficialmente para el Draft NFL 2026.

Este evento anual se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de abril, en Pittsburg, donde los equipos seleccionarán a los mejores jugadores universitarios disponibles con el propósito de mantener la competitividad de la liga.

Los Raiders de Las Vegas tendrán la primera selección, por lo que el público está a la expectativa de que Mendoza se convierta en la primera selección del Draft 2026, hazaña que lo convertiría en el tercer jugador en ganar el Trofeo Heisman, un campeonato nacional y ser la primera selección del draft en el mismo período de 12 meses.