24 Horas de Daytona 2026: fechas, equipos, horarios y transmisión EN VIVO

24 Horas de Daytona 2026 Fotoarte: La Crónica

Cuando el calendario del automovilismo marca enero, los motores vuelven a rugir sin descanso en uno de los eventos más icónicos del deporte motor: las 24 Horas de Daytona 2026. Este año, la mítica prueba de resistencia del IMSA WeatherTech SportsCar Championship regresa del jueves 22 al domingo 25 de enero, con su tradicional carrera principal de 24 horas ininterrumpidas el sábado 24 de enero, marcando oficialmente el inicio de la temporada.

Durante un día entero, y una noche que pone a prueba la técnica, la estrategia y la fortaleza humana, equipos, pilotos y máquinas se enfrentarán en el Daytona International Speedway, una pista legendaria que combina tramos de óvalo con sectores de circuito mixto y que exige precisión absoluta a lo largo de toda la prueba.

Fechas, horarios y cómo ver la carrera desde México

La carrera principal de las 24 Horas de Daytona 2026 está programada para arrancar el sábado 24 de enero a las 12:40 p.m. (hora del centro de México) y finalizará el domingo 25 a la misma hora, después de 24 horas de acción sin interrupciones.

Dónde y cómo verla

En vivo y gratis a través del canal oficial de IMSA en YouTube , con una transmisión completa sin cortes que permite seguir cada minuto de competencia desde cualquier parte del mundo.

a través del , con una transmisión completa sin cortes que permite seguir cada minuto de competencia desde cualquier parte del mundo. También se puede seguir en IMSA TV desde la página oficial del campeonato, con cobertura en video y tiempos en vivo para quienes busquen detalles estratégicos del desarrollo de la prueba.

La cobertura gratuita de esta carrera es una oportunidad para que los aficionados, viejos y nuevos, se adentren en el mundo de la resistencia automotriz sin barreras de suscripción ni pagos extras.

Las 24 Horas de Daytona no es solo otra carrera más en el calendario. Es un evento que pone a prueba velocidad, gestión del desgaste, coordinación de equipo y una capacidad física y mental extrema por parte de los pilotos. Aquí no gana quien más rápido da una vuelta, sino quien logra mantener el ritmo y la máquina en perfecto estado durante 24 intensas horas.

La carrera reúne a 60 autos inscritos divididos en varias categorías (incluyendo GTP, LMP2, GTD PRO y GTD), desde prototipos de alta tecnología hasta máquinas GT de gran rendimiento, cada una con sus propios retos dentro del gran total de la prueba.

Programa completo del fin de semana

La actividad en Daytona comienza días antes del gran evento, con sesiones clave que ayudan a equipos y pilotos a buscar el mejor balance y rendimiento para enfrentar la carrera principal:

Jueves 22 de enero

Entrenamientos libres y sesiones de clasificación para las distintas categorías.

Viernes 23 de enero

Más entrenamientos y preparación para afrontar la pelea por la pole.

Sábado 24 de enero

Salida de las 24 Horas de Daytona a las 12:40 p.m. (CST), dando inicio a una de las pruebas más exigentes del deporte motor internacional.

Convertida en un emblema del deporte motor global, las 24 Horas de Daytona atrae a aficionados de todos los rincones del mundo y este año no es la excepción, gracias a su mezcla de velocidad pura, resistencia extrema y estrategia de alta precisión. Pilotos consagrados, jóvenes promesas y equipos legendarios compiten codo a codo en un desafío que suele definir el ánimo de toda la temporada de resistencia.