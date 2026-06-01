Mundial 2026: ¿cómo funcionará la última milla en la CDMX y cómo será la inauguración de la Copa del Mundo? (Estadio Banorte)

Ya se ha anunciado la lista de convocados para el Mundial 2026 de México. Javier Aguirre ya apunta quiénes serán los 26 jugadores seleccionados que representarán al Tri en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ya te compartimos que sí es o no oficial el 11 de junio, fecha en que se llevará a cabo el partido inaugural del Mundial 2026 en la Ciudad de México.

Por su parte, el gobierno capitalino ya compartió todos los detalles de la ceremonia y todo lo que deben saber los asistentes al partido entre la Selección Mexicana de Futbol y la Selección Sudafricana en el Estadio Banorte, en ese momento denominado Estadio Ciudad de México.

A continuación, te compartimos la cartelera de músicos y cantantes que formarán parte de la propuesta para amenizar este evento, que marcará el inicio de una justa mundialista observada en medio de manifestaciones y descontento en ciertos sectores.

Mundial 2026: sin boleto no podrás acercarte al estadio; así funcionará la última milla

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, acordó la implementación de un perímetro de contención de una milla alrededor del estadio, por lo que únicamente las personas que tengan boleto podrán ingresar a este cerco.

Según informaron las autoridades organizadoras, con el fin de evitar aglomeraciones y comercio informal, las personas sin boleto para el partido entre México y Sudáfrica no podrán acercarse a un perímetro de una milla alrededor del Estadio Ciudad de México durante el 11 de junio y en los partidos posteriores que se disputen en el Coloso de Santa Úrsula.

Última milla Mundial 2026: así funcionará el operativo alrededor del estadio en CDMX

Este cerco de seguridad estará conformado por filtros de acceso, cierres peatonales y vehiculares dentro de un perímetro que alcanzará una milla alrededor del estadio, ubicado en la zona de Coapa. Esto busca evitar concentraciones masivas y la presencia de aficionados sin acceso al encuentro.

Mundial 2026: horarios oficiales del partido inaugural y actividades en el Estadio Banorte

A continuación, el protocolo e itinerario del partido que se llevará a cabo el 11 de junio entre México y Sudáfrica:

Se abren las puertas a las 9:00 de la mañana. La inauguración empieza a las 11:30. A las 12:05 termina la ceremonia. A las 12:10 inicia el calentamiento de ambos equipos. A las 13:00 inicia el partido.

El Gobierno capitalino emitió una serie de indicaciones para evitar contratiempos entre los aficionados que tendrán la oportunidad de asistir al encuentro del próximo 11 de junio.

Entre ellas, llegar desde las 9:00 horas, momento en que se abrirán las puertas del estadio. Además, el boleto deberá estar descargado previamente en la aplicación móvil y guardado en la cartera digital para evitar fallas de recepción y prevenir inconvenientes al momento de ingresar.

Partido inaugural del Mundial 2026: artistas confirmados para la inauguración en México

De acuerdo con Jurgen Mainka, director general de la oficina de FIFA en México, la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México tendrá una ceremonia previa al partido entre México y Sudáfrica, donde los aficionados también serán parte del espectáculo.

Además, se compartió la lista de artistas que formarán parte de la ceremonia de ambientación este 11 de junio en el Estadio Banorte. Entre ellos se encuentran:

Belinda

Maná

Los Ángeles Azules

Alejandro Fernández

J Balvin

Danny Ocean

Tyla

En su mayoría se trata de talento mexicano, aunque destacó la participación de Tyla Laura Seethal, cantante, compositora y bailarina originaria de Johannesburgo, Sudáfrica, quien saltó a la fama mundial en 2023 gracias al éxito viral de su canción Water.