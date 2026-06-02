Julio Ibáñez ya fue liberado en Sudáfrica

Julio Ibáñez El periodista mexicano permanecía en Sudáfrica desde el mes de marzo luego de ser acusado de espionaje.

Luego de una nueva audiencia ante las autoridades de Sudáfrica, el periodista mexicano Julio Ibáñez y su compañero de TUDN, Dani García, fueron liberados y les devolvieron sus documentos, por lo que estarán regresando a México próximamente y se espera que ambos puedan estar durante la cobertura de la Copa del Mundo de la FIFA en nuestro país.

Anuncian la liberación de Julio ‘Profe’ Ibáez y Dani García en Sudáfrica

“Están libres y ya les dieron sus pasaportes, por lo que muy pronto podrán estar de vuelta en México, con sus familias, que es lo más importante", informó Danielle Dithurbide en el programa “Despierta” de N+.

El periodista Julio Ibáñez y el camarógrafo Daniel García fueron liberados en Sudáfrica y se espera que lleguen las próximas horas a México. #Despierta con @daniellemx_ | #DecideInformado | Sigue la señal por https://t.co/JpgbIc5YLX pic.twitter.com/BAt6WWg8jF — NMás (@nmas) June 2, 2026

¿Qué pasó con Julio ‘Profe’ Ibáñez y por qué estaba detenido en Sudáfrica?

El periodista mexicano se encontraba en Sudáfrica realizando un seguimiento de la selección de futbol de este país, misma que enfrentará a la Selección Mexicana en el partido inaugural del Mundial este próximo 11 de junio y fue arrestado por presuntamente volar un dron en una zona restringida junto con su compañero Dani García.

La situación se mantuvo tensa debido a que el arresto ocurrió durante una transmisión en vivo en redes sociales que estaba realizando “El Profe” a través de TikTok, donde se vio a hombres armados ingresar a su habitación para llevar a cabo el arresto.

Durante el proceso legal, surgieron versiones de que ambos comunicadores mexicanos estaban siendo acusados de “espionaje” y cargos más escritos y que podrían recibir una sentencia de prisión. Sin embargo, estas versiones fueron negadas por sus propios compañeros de TUDN como David Faitelson y Andrés Vaca.

La semana pasada, durante la primera audiencia, se informó que las autoridades sudafricanas habían desestimado posibles acusaciones que implicaran pasar tiempo en prisión o prolongar todavía más el proceso, por lo que todo quedaría en una sanción económica, para hoy anunciar oficialmente la liberación de “El Profe”.

Minutos más tarde, Televisa informó que llegará el próximo miércoles 3 de junio a México para reunirse con su familia después de más de dos meses.