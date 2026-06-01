Comienzan las bajas en Pumas: César Garza regresa a Rayados tras el subcampeonato

César Garza dice adios a Pumas. Sin acuerdo para su compra, el mediocampista regresó a Rayados para integrarse al proyecto encabezado por Matías Almeyda. (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La derrota de los Pumas en la final de la Liga MX continúa surtiendo efecto dentro del equipo universitario, pues después de ser prestado para ser parte de la alineación en el Torneo Clausura 2026, el mediocampista César Garza se reportó de regreso con Rayados.

Tras una cesión de seis meses en la que disputó 16 partidos, el club no concretó su compra para integrarse de manera definitiva a Pumas.

Trayectoria de Cesar Garza en el campo de juego

Formado en las fuerzas básicas de Rayados, debuto en Primera División en octubre de 2023, marcando su primer gol como profesional frente a Santos durante el Torneo Apertura de ese mismo año.

Tras su consolidación en Monterrey, en diciembre del 2024 fue anunciado como nuevo elemento del Dundee FC de Escocia en calidad de préstamo. Después de un año, regresó a México para integrarse a Pumas, donde apenas duró poco menos de 6 meses.

Cesar Garza estrena Director Técnico en su regreso a rayados

Rayados inició este lunes una nueva era con el primer día de Matías Almeyda como director técnico. Los jugadores albiazules reportaron en El Barrial para realizar pruebas físicas y médicas de cara al arranque de la pretemporada.