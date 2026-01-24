¿Quién ganará The American Express: Kim, Scheffler o el joven Brown?

¡Increíble! Blades Brown cumple este domingo ocho días jugando golf sin descanso entre torneos del Korn Ferry Tour y el PGA Tour. (Foto especial)

Por segundo día, Blades Brown de 18 años siguió dando de qué hablar bajo una creciente atención el sábado, después de cerrar la tercera ronda con tres birdies consecutivos que lo dejaron empatado con el número uno del mundo, Scottie Scheffler, ambos a un golpe de Si Woo Kim, de cara a la ronda final de The American Express.

El surcoreano Kim firmó 66 golpes ( y suma de -22), fruto de siete birdies por un solo bogey, con la ventaja de jugar en el La Quinta Country Club. Scheffler y Brown lo hicieron en el Campo Stadium con 68 golpes cada uno en PGA West, el campo más difícil incluso en condiciones de calma.

Brown, de Nashville, Tennessee, estaba jugando su séptima ronda consecutiva después de terminar el miércoles un evento del Korn Ferry Tour en las Bahamas y empezar el jueves The American Express en la Quinta, California.

A Scheffler ni el viento lo frenó

Cauteloso. Scottie Scheffler buscará su primera victoria de la temporada este domingo. (Foto especial)

Scheffler enfrentó lo peor del viento, cuando estaba en el segundo hoyo y tuvo dos bogeys, lo que puede ser mucho para él. Estuvo a punto de terminar con otro hasta que embocó un putt de par de 25 pies que giró en el último momento.

Kim, Scheffler y Brown formarán parte del grupo final el domingo en el Campo Stadium. El joven Brown podría convertirse en el ganador más joven en casi un siglo, probablemente más.

Charles Kocsis ganó el Michigan Open en 1931 a los 18 años y seis meses (un par de meses más joven que Brown), pero ese torneo se consideraba un evento regional. El joven Tom Morris ganó su primer British Open en 1868 a los 17 años.

De cualquier manera, sería un gran logro. Empató en el sitio 17 en las Bahamas en un evento del Korn Ferry Tour que terminó el miércoles, tomó un jet privado para llegar a California y llegó a su hotel unas 14 horas antes de su hora de salida.

Brown se siente genial

¿Cansado? No a su edad, y no con esta oportunidad frente a él.

“Me siento genial”, dijo Brown. “Tengo otra oportunidad de ver qué podemos lograr mañana. Tengo otros 18 hoyos y, sí, debería ser divertido”.

Los estadounidenses Wyndam Clark y Eric Cole también siguen en la pelea, ambos con un acumulado de -20, a dos del líder.

Más alejados del liderato, el puertorriqueño Rafael Campos luce un total de -11 y el colombiano Camilo Villegas, de -10.

El mexicano Emilio Gonález con ronda de 68 no le alcanzó para librar el corte que se hizo en -11 golpes y el de San Miguel Allende, Guanajuato terminó con -8 impactos.