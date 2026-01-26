Cruz Azul va por el ‘fichaje prohibido’: reportan que La Maquina coquetea con Henry Martín

El nombre de Henry Martín comenzó a sonar con fuerza en el entorno de Cruz Azul, luego de que distintos reportes lo colocaran como una de las opciones del club cementero para reforzar su ataque de cara al Clausura 2026 de la Liga MX.

De acuerdo con el periodista Mauricio Gutiérrez (@pulimau), el interés de Cruz Azul surge tras la salida de Ángel Sepúlveda y las dificultades para concretar otros fichajes ofensivos, lo que habría llevado a la directiva a explorar alternativas de peso en el futbol mexicano.

¿Un movimiento que encendería la rivalidad?

Henry Martín es actualmente uno de los referentes del Club América, por lo que un posible cambio a Cruz Azul no solo tendría impacto deportivo, sino también emocional, al tratarse de dos de los equipos con mayor rivalidad en el futbol mexicano.

¿Qué tan viable es la llegada?

Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte de ninguno de los clubes ni del propio jugador. La información apunta a que se trata de sondeos y análisis internos, más que de una negociación cerrada, por lo que el panorama aún podría cambiar en los próximos días.

Por ahora, solo rumores

Mientras el mercado sigue abierto, el nombre de Henry Martín continúa apareciendo en el radar cementero, aunque su futuro inmediato sigue ligado al América. Cualquier novedad sobre este posible fichaje promete seguir dando de qué hablar en la Liga MX.