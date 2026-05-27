Caso Julio Ibáñez: ¿Cómo va el proceso del periodista mexicano de TUDN en Sudáfrica?

Julio "El Profe" Ibáñez continúa arrestado en Sudáfrica El día de mañana el periodista enfrentará cargos de posible espionaje y terrorismo (@julioiba en X)

Julio «El Profe» Ibáñez, periodista de TUDN, enfrenta cargos de posible espionaje y terrorismo en Sudáfrica. Ya van más dos meses de su arresto y el día se mañana se presentará ante la corte para su veredicto.

¿Qué hacía Julio Ibáñez en Sudafrica?

Julio Ibáñez y su camarógrafo, Danny García, se encontraban en Sudáfrica grabando cápsulas para una suerte de documental sobre la rivalidad entre la selección futbolística de aquel país y el nuestro, titulado Enemigo íntimo. En un intento por hacer tomas áreas de la selección sudafricana, los periodistas volaron un dron sobre un área restringida, la cual parecía ser una institución educativa.

¿Espionaje?: La razón del arresto de Julio Ibáñez

Ibáñez, junto con García, fueron arrestados el 18 de marzo en Johannesburgo mientras grababan una transmisión en vivo desde el hotel donde residían. La autoridades indicaron que el arresto se debía al dron que volaron. Se le acusó a Ibáñez de posible espionaje y terrorismo.

¿Por qué no liberaron a El Profe?

Colaboradores de Julio Ibáñez en TUDN pidieron apoyo a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que intervinieran en solicitar la libertad del periodista. La presión que ejercieron llevó a que Ibáñez fuera liberado de prisión el 25 de marzo, tras pagar una fianza de aproximadamente diez mil quinientos pesos mexicanos. Esto no fue el fin del suplicio.

Se le permitió pasar el proceso jurídico fuera de la cárcel pero de igual manera se encontraban bajo arresto domiciliario en un hotel resguardado. Las autoridades extendieron sus libertades en semanas siguientes, permitiéndoles caminar alrededor de la ciudad sudafricana, pero no abandonar el país.

Estática: ¿Qué ha dicho Televisa al respecto del caso de El Profe?

Evidentemente, la televisora fue clave en solicitar el apoyo de la SRE para liberar al periodista bajo fianza. Cuando el caso se dio a conocer, otros periodistas de TUDN, como David Faitelson, alzaron la voz en defensa de su compatriota. Sin embargo, en el poco más de dos meses que el juicio se lleva aplazando debido a la delicadeza de las acusaciones, nada más se ha comentado en las pantallas del canal deportivo.

Se verá el día de mañana la resolución del caso cuando el periodista deportivo se presente ante la corte sudafricana.