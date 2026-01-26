Necaxa vs Pachuca Femenil: horario, canal y dónde ver en vivo la Liga MX Femenil

Necaxa Femenil y Pachuca Femenil se enfrentan en un duelo correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, un partido clave para ambas escuadras en sus aspiraciones dentro del torneo.

Las Centellas de Necaxa intentan aprovechar su condición de local para sumar puntos y escalar posiciones en la tabla, mientras que las Tuzas de Pachuca, uno de los equipos más sólidos del futbol femenil mexicano, llegan con la misión de reafirmar su buen momento y mantenerse en la parte alta.

¿Cuándo y a qué hora se juega?

El partido se disputará este lunes 26 de enero de 2026 en el Estadio Victoria, en Aguascalientes.El silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver Necaxa vs Pachuca Femenil en vivo?

El encuentro podrá seguirse en vivo y de manera gratuita a través de:

Canal oficial de YouTube de la Liga MX Femenil

Plataforma ViX

Ambas opciones estarán disponibles para que los aficionados no se pierdan ningún detalle del partido.

Un duelo con realidades distintas

Mientras Necaxa busca regularidad y mejores resultados en este arranque de torneo, Pachuca llega como uno de los equipos a vencer, respaldado por su estilo ofensivo y plantel competitivo. El choque promete intensidad y emociones desde los primeros minutos.