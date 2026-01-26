Scheffler arrasa en La Quinta y firma un inicio de temporada imponente

SE IMPONE. Esta victoria no solo representa el inicio ideal para Scheffler: simboliza su consolidación definitiva como la figura dominante del circuito.

Scottie Scheffler, número uno del mundo y ganador de cuatro ‘grandes’, abrió su temporada 2026 con una actuación demoledora en The American Express, disputado en La Quinta, California, donde se coronó con un total de -27, cerrando el torneo con una ronda final de 66 golpes (seis bajo par) sustentada en ocho birdies, pese a un bogey y un doble bogey.

Con esta victoria, Scheffler alcanzó su vigésimo triunfo en el PGA Tour, convirtiéndose, además, en el primer número uno del mundo en ganar este torneo.

EL GOLPE DEFINITIVO Y LA SERENIDAD DEL LÍDER

El estadounidense llegó al hoyo 17 con seis golpes de ventaja y, aunque un tiro al agua lo llevó a firmar un doble bogey, el margen era tan amplio que nunca puso en riesgo su coronación.

Aun así, Scheffler completó un cierre sólido, manteniendo la compostura propia de un jugador que ha convertido la regularidad en un sello personal. “No te dan el trofeo en el hoyo 16; hay que terminar el torneo”, recordó tras sellar su triunfo.

UN PODIO MULTITUDINARIO DETRÁS DEL CAMPEÓN

La ventaja final fue de cuatro golpes, dejando a Jason Day, Ryan Gerard, Matt McCarty y Andrew Putnam igualados en segundo lugar con -23.

La caída más notable fue la del surcoreano Kim Si Woo, quien llegaba como líder a la última jornada, pero terminó entregando una ronda de 72 golpes (par), despidiéndose de la contienda por el título.

UN TRIUNFO QUE REAFIRMA SU HEGEMONÍA

Esta victoria no solo representa el inicio ideal para Scheffler: simboliza su consolidación definitiva como la figura dominante del circuito. En los últimos años ha ganado 20 torneos antes de cumplir 30, un registro al que solo Jack Nicklaus y Tiger Woods habían accedido.

Incluso con el doble bogey del 17, su -27 quedó a solo dos golpes del récord histórico del torneo.

LO QUE VIENE EN EL CALENDARIO

Tras su triunfo en La Quinta, el PGA Tour continuará la próxima semana en San Diego (California), donde Scheffler llegará como líder indiscutido del circuito y con la mira puesta en otro inicio de temporada memorable.