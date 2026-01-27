Carlos Alcaraz accede por primera vez a semifinales del Abierto de Australia

Australian Open. Carlos Alcaraz de 22 años enfrentará el viernes al alemán Zverev, finalista en 2025. (JOEL CARRETT/EFE)

Carlos Alcaraz, número uno del mundo, eliminó a Alex de Miñaur, el último jugador australiano superviviente en el torneo, y alcanzó por primera vez en su carrera las semifinales del Abierto de Australia (7-5, 6-2 y 6-1).

El jugador murciano, de 22 años, ganador de seis títulos del Grand Slam, aunque ninguno en Melbourne por ahora, tardó 2h y 18m en acabar con la resistencia del jugador de Sidney que decayó en cuanto perdió el primer set, el que más cerca de ganar tuvo.

Alcaraz se enfrentará en semifinales, el próximo viernes, contra el alemán Alexander Zverev, finalista el pasado año, que previamente ganó al estadounidense Learner Tien por 6-3, 6-7(5), 6-1 y 7-6(3).

Alcaraz aseguró que llegar a las semifinales no supuso una liberación emocional, pese a la atención mediática generada tras la decisión de separarse de su entrenador, Juan Carlos Ferrero, y subrayó que el equipo se mantuvo firme en el camino elegido.

“La verdad es que no, hemos aprendido a intentar no escuchar, intentar seguir el camino que creemos correcto y apostar por lo que hacemos, y eso es lo que hemos hecho”, explicó el español.

“Estoy muy contento con ello, pero no me he quitado una presión de encima porque estaba jugando para mí, para mi familia”, añadió.

¿Alexander Zverev, un rival incómodo?

Antes de la final al español le espera el alemán Alexander Zverev, finalista el pasado año.

“Tengo que mejorar mi nivel. He visto a Sasha en todo el torneo y sé que está jugando muy buen tenis. Practicamos antes del torneo y me ganó. Tenemos que estar listos, jugar de forma táctica; será una gran batalla, quiero jugar de nuevo con él y tomarme la revancha”, dijo.

A nivel personal reconoció: “Estoy muy contento sobre cómo estoy jugando cada juego desde la primera ronda hasta ahora; he mejorado el nivel en cada partido. He hablado con mi equipo, mi equipo me ha dicho que ‘el nivel al que quería llegar, iba a venir ‘ y estoy muy feliz”, indicó.

“Era muy difícil jugar contra Alex. Empecé el juego muy bien, contra Alex tienes que jugar muy bien en cada bola, cuando todo va muy rápido, tienes que tomar un descanso. Jugar contra alguien como Alex es muy difícil tienes que ganar el punto tres o incluso cuatro veces”.