Zverev lidera un elenco estelar en el Abierto de Acapulco 2026

ATRACTIVO. El teutón Alexander Zverev pisará otra vez tierras mexicanas. EFE/EPA/JAMES ROSS (JAMES ROSS/EFE)

El alemán Alexander Zverev, tercero del ránking ATP, encabezará el cuadro principal del Abierto de Tenis de Acapulco 2026, torneo categoría 500 que se disputará del 21 al 28 de febrero. Los organizadores confirmaron que esta edición contará con cuatro jugadores ubicados entre los ocho mejores del mundo, consolidando al torneo mexicano como uno de los más fuertes de su categoría.

Entre ellos figuran el italiano Lorenzo Musetti (5), el australiano Alex de Minaur (6) y el estadounidense Ben Shelton (7), todos ellos protagonistas en los cuartos de final del Abierto de Australia, primer Grand Slam del año.

Un torneo con nivel pocas veces visto

El director del certamen, Álvaro Falla, destacó que “muy pocos torneos en el mundo” pueden presumir la presencia simultánea de tantos top‑10. Acapulco vuelve así a confirmar su atractivo para la élite justo en la antesala del Masters 1000 de Indian Wells, evento clave en el calendario norteamericano.

El resto de los confirmados también refuerza la calidad del cuadro: el noruego Casper Ruud (13), el español Alejandro Davidovich Fokina (14), el italiano Flavio Cobolli (22), el británico Cameron Norrie (27) y el estadounidense Brandon Nakashima (30).

Premio millonario y antesala de Indian Wells

Con una bolsa de 2.469.450 dólares, el Abierto de Acapulco se disputará en cancha dura, condición que atrae a figuras que buscan afinar detalles antes de afrontar Indian Wells, donde esperan rivales como el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, número uno y dos del ranking mundial.

Históricamente, el torneo ha sido dominado por leyendas: los españoles Rafael Nadal y David Ferrer lo han ganado cuatro veces, al igual que el austríaco Thomas Muster.

Acapulco busca una edición sin contratiempos

En 2025, el evento sufrió una situación complicada con el retiro de varios favoritos por infección estomacal. La final terminó con el triunfo del checo Tomas Machac, quien venció por 7-6(6), 6-2 a Davidovich Fokina.

Para 2026, los organizadores esperan una edición estable, con alto nivel deportivo y una asistencia récord impulsada por el atractivo del cuadro.