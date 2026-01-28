Champions League 2026: ¿cuándo se juegan los Playoffs? (Agencia EFE)

La Champions League entra en su fase de Playoffs y eleva la intensidad del torneo, con los equipos ubicados entre el puesto 9 y 24 disputando los dieciseisavos de final para definir a los ocho clubes que avanzarán a los octavos junto a los líderes de la tabla.

En esta ronda aparecen pesos pesados del futbol europeo como Real Madrid, Juventus y Bayer Leverkusen, en una serie de duelos que marcarán el rumbo de la competencia. Aquí te contamos cuándo se juegan los Playoffs y qué equipos buscarán su pase a la siguiente fase.

¿Cuándo se juegan los Playoffs de la Champions League 2026?

Los Playoffs de la Champions League se jugarán a doble partido.

Los encuentros de ida se disputarán los días 17 y 18 de febrero, mientras que los partidos de vuelta, que definirán a los clasificados, se llevarán a cabo el 24 y 25 de febrero.





¿Qué equipos disputarán los Playoffs de la Champions League?

A partir del sorteo que se llevará a cabo el próximo viernes 30 de enero, se definirán los posibles cruces entre los equipos cabeza de serie y los clubes que no cuentan con esa condición, dando forma a los duelos eliminatorios de esta fase.

Esta es la lista de equipos que formarán parte de los Playoffs de la Champions League: Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo/Glimt y Benfica.

Cómo llegan los equipos a los Playoffs de la Champions League

Los clubes que avanzan a esta ronda lo hacen tras finalizar la fase de liga fuera del top 8, pero dentro de los puestos de repechaje, lo que los obliga a disputar una serie eliminatoria adicional para mantenerse con vida en el torneo.

Este nuevo formato incrementa la exigencia competitiva, ya que cada serie se define en partidos de ida y vuelta, donde el margen de error es mínimo y los equipos deben mostrar regularidad para avanzar a la siguiente ronda.