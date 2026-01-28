Qué elegante, Checo Pérez: Cadillac presenta el uniforme que usará el piloto mexicano en F1

Qué elegante, Checo Pérez: Cadillac presenta el uniforme que usará el piloto mexicano

La temporada 2026 de la Fórmula 1 será especial para Sergio “Checo” Pérez, quien formará parte del nuevo proyecto de Cadillac dentro de la máxima categoría del automovilismo. Este día, la escudería presentó el uniforme oficial que utilizará el piloto mexicano, un diseño que rápidamente llamó la atención por su elegancia y sobriedad.

¿Cómo es el uniforme que usará Checo Pérez con Cadillac?

El traje de competencia destaca por su color negro predominante, con detalles en tonos claros y el logotipo de Cadillac al frente, reflejando la identidad de la marca estadounidense. El diseño combina un estilo moderno con líneas sobrias que buscan diferenciar al equipo en su debut dentro de la Fórmula 1.

Make them look, make them remember 💥 pic.twitter.com/ZHP1QOx657 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 28, 2026

Además de lo estético, el uniforme cumple con los estándares de seguridad de la FIA, al estar fabricado con materiales ignífugos de alta resistencia. En las imágenes difundidas también se aprecia el número 11, característico de Checo, junto con los patrocinadores que lo acompañarán durante la temporada.

¿Cuándo empieza la temporada 2026 de la Fórmula 1?

La máxima categoría del automovilismo 2026 arrancará con el Gran Premio de Australia, programado del 6 al 8 de marzo en el Circuito de Albert Park, en Melbourne.

Antes del inicio del campeonato, los equipos participarán en las pruebas de pretemporada, donde Cadillac y Checo Pérez tendrán su primer contacto oficial en pista como parte del nuevo proyecto. Estas sesiones serán clave para el desarrollo del monoplaza y la adaptación del piloto mexicano.

El debut de Cadillac y el regreso de Checo a la parrilla generan altas expectativas entre los aficionados, especialmente en México, que volverá a tener representación en la máxima categoría del automovilismo.