‘Checo’ Pérez: ¿Por qué Cadillac despide al jefe de la escudería?

Sergio 'Checo' Pérez Sergio 'Checo' Pérez lleva una temporada con la escudería Cadillac. (Mexsport)

Sergio ‘Checo’ Pérez ha tenido una temporada para el olvido en su primer año con Cadillac, por lo que la directiva ya comenzó a realizar movimientos y decidieron despedir al jefe de la escudería.

¿Por qué Cadillac despide a su jefe de la escudería?

De esta forma, el equipo de ‘Checo’ Pérez no ha tenido un año para recordar, por lo que esperan que los cambios fluyan y se dé un nuevo ambiente de trabajo lo que resta de la temporada.

Cadillac ha tenido un mala mitad de temporada en su debut en la Fórmula 1, por lo que la directiva decidió dar las gracias al jefe del equipo Graeme Lowdon.

Lowdon fue quien ayudó a construir el proyecto de Cadillac para llegar a la F1, sin embargo, los malos resultados no convencen a la directiva para continuar en el puesto.

Así, el nuevo director de Cadillac será Marcin Budkowski, quien ya trabajó con Ferrari, McLaren, Alpine y la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), por lo que es un vejo conocido.

A poco más de una semana del Gran Premio de los Países Bajos y en medio de la pausa de vacacional, ahora, ‘Checo’ tendrá que adaptarse lo más pronto posible a su nuevo equipo.

“El nombramiento de Marcin supone un paso más en la continua evolución del equipo Cadillac de Fórmula 1. Desde el principio, nuestro objetivo no ha sido simplemente participar en la Fórmula 1, sino construir un equipo de última generación capaz de competir al más alto nivel”, dice un comunicado del equipo.

Así también, Marcin confía en dar lo mejor de sí mismo para demostrar que está apto para el puesto de jefe de escudería.

“Al iniciar esta nueva era para el equipo Cadillac de Fórmula 1, Marcin aporta una excepcional experiencia en la F1, conocimientos técnicos y un liderazgo estratégico que fortalecerán nuestra organización y nos ayudarán a desarrollar la mentalidad ganadora, las herramientas y los procesos necesarios para el éxito a largo plazo”, Dijo Dan Towriss, CEO de Cadillac F1

¿Quién es Marcin Budkowski, el nuevo jefe de Cadillac?

Marcin Budkowski es un ingeniero de 49 años nacido en Varsovia, Polonia, además, es un viejo conocido de F1, ya que trabajó para equipos como Ferrari en el pasado.

Ahora, Budkowski tendrá que tomar las decisiones en torno a la ingeniería, funciones técnicas, deportivas y operativas y deberá hacer valer su palabra ante los demás.

“Esta es una etapa de gran oportunidad para el equipo, que se definirá por un objetivo claro: maximizar el desarrollo del coche dentro del presupuesto y poner en marcha todas las funciones del equipo para competir. Esto implica construir una organización de élite con mentalidad ganadora: motivada, perseverante ante los contratiempos, obsesionada con el detalle y el proceso, y capaz de ejecutar con precisión el día de la carrera”, dijo Budkoski.

De esta forma, Budkowski será el nuevo jefe de la escudería Cadillac, la cual tiene que mejorar en lo que resta del año y ‘Checo’ Pérez evaluará si continúa otra temporada con la escudería.