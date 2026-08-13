¿Quién transmite los partidos de la NFL en México? Transmisión de los juegos de pretemporada

La larga espera para los aficionados al futbol americano ha llegado a su fin.
La Pretemporada 2026 de la NFL arranca oficialmente esta semana, marcando el inicio de la temporada regular que romperá filas el próximo 9 de septiembre, en la cuenta regresiva hacia el esperado Super Bowl LXI.
Esta etapa de pretemporada resulta crucial para las franquicias de la liga, ya que los cuerpos técnicos buscarán afinar esquemas tácticos, evaluar a sus nuevos prospectos y definir los cortes finales para estructurar el roster titular que encarará los 272 encuentros del calendario.
Para la fanaticada en México, la oferta de cobertura será más amplia que nunca, contando con más de 10 alternativas entre televisión de paga, televisión abierta y plataformas digitales.
Dónde ver la Temporada 2026 de la NFL en México
Para no perderte ningún detalle de la pretemporada, la campaña regular, los playoffs y Super Bowl, aquí te presentamos la guía de canales y plataformas que emitirán los encuentros en territorio nacional:
Cobertura total de todos los partidos
La única opción digital con la totalidad de los 272 encuentros de la temporada, incluyendo pretemporada completa, playoffs y el Super Bowl LXI.
- NFL Game Pass
- DAZN
Cadenas de televisión y streaming
La cobertura de los Thursday Night Football, encuentros dominicales, playoffs de la Conferencia Nacional (NFC), Pro Bowl y el Super Bowl.
- FOX
- FOX+
- FOX One
La transmisión de partidos de pretemporada, Sunday Night Football, Monday Night Football, dos duelos de la Semana 18, playoffs de la Conferencia Americana (AFC), Pro Bowl y el Super Bowl, por medio de las plataformas de streaming.
- ESPN y
- Disney+
La selección de partidos dominicales, ronda de playoffs y la transmisión del Super Bowl.
- Televisa
- ViX
Los eventos especiales que incluyen el juego internacional en Australia, la cartelera de Thanksgiving, los partidos de Navidad, duelos clave de la Semana 18 y la gala de los NFL Honors.
- Netflix
Juegos de pretemporada en vivo, 5 partidos de la serie internacional y 2 encuentros estelares de la Semana 16.
- NFL Network