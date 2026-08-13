¿Cruz Azul vs Chicago Fire va por TV abierta? Horario y transmisión en vivo del partido de hoy en la Leagues Cup

Cruz Azul vs Chicago Fire La Maquina cierra la fase de grupos de la Leagues Cup (Crónica digital y foto de Fernández de Mexsport)

Cruz Azul y Chicago Fire protagonizan uno de los encuentros más interesantes de la última jornada de la Fase Uno de la Leagues Cup 2026, en donde ambos equipos marchan con paso perfecto. A continuación, te damos todos los detalles del partido de hoy que se disputa en el en el SeatGeek Stadium: horario y dónde ver en vivo el juego.

La Máquina viene de superar a Philadelphia Union y New York City FC, mientras que el conjunto donde milita Robert Lewandowski derrotó a Necaxa y después remontó ante Santos Laguna.

Previa y pronóstico Cruz Azul vs Chicago Fire: partido de la jornada 3 de la Leagues Cup

José Paradela se ha convertido en una de las principales referencias de los celestes. El mediocampista fue elegido Jugador del Partido en los dos triunfos de Cruz Azul y llega con cuatro goles y dos asistencias en sus últimos cinco encuentros. Agustín Palavecino también atraviesa una racha positiva, con dos anotaciones en sus tres apariciones más recientes.

Chicago Fire, por su parte, llega con argumentos suficientes para competir de igual a igual. El cuadro estadounidense abrió su participación con un 2-0 sobre Necaxa y después protagonizó una remontada ante Santos Laguna. Tres goles durante los últimos 20 minutos le permitieron darle la vuelta al marcador y sellar el 3-1.

El antecedente también favorece a Cruz Azul. Los equipos se enfrentaron por última vez en una competencia oficial en la Leagues Cup 2019, cuando los celestes ganaron 2-0 en el mismo escenario. Aquella edición terminó con el campeonato de La Máquina.

El pronóstico apunta a un triunfo de los dirigidos por Joel Huiqui por un gol de diferencia, resultado que lo metería a los cuartos de final de la Leagues Cup.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs Chicago Fire hoy?

El encuentro está programado para comenzar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el SeatGeek Stadium de Bridgeview, Illinois.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Cruz Azul vs Chicago Fire?

Los aficionados que quieran seguir el partido entre Cruz Azul y Chicago Fire podrán hacerlo mediante Apple TV, plataforma que tendrá la transmisión en streaming de este encuentro de la Leagues Cup 2026.

Alineaciones probables Cruz Azul vs Chicago Fire

Cruz Azul podría iniciar con Kevin Mier en la portería; Jesús Orozco, Gonzalo Piovi y Willer Ditta en la defensa; Omar Campos, Erik Lira, Carlos Rodríguez y Jeremy Márquez en el mediocampo; mientras que Agustín Palavecino, Gabriel Fernández y José Paradela completarían el ataque.

Por Chicago Fire, la posible formación contempla a Chris Brady como arquero; Jonathan Dean, Samuel Rogers, Jack Elliott y Andrew Gutman en la zaga; Anton Jonsson Saletros, Puso Dithejane y Sergio Oregel en la zona media; además de Djé D’Avilla, Philip Zinckernagel y Robert Lewandowski en el frente ofensivo.