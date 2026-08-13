América Femenil estrena estadio, ¿Dónde está ubicada la nueva sede?

América América Femenil está listo para estrenar el Mini Estadio de Coapa. (Mexsport)

América Femenil es uno de los equipos grandes del futbol mexicano, a pesar de eso, no tienen un lugar propio, pero eso cambiará en breve, ya que ‘estrenarán’ estadio para esta temporada.

¿Dónde está ubicado el ‘nuevo’ estadio de América Femenil?

De esta forma, América Femenil ya quiere su propio recinto, ya que se afianzó con la afición azulcrema y su deseo se hizo realidad, ya que tendrán un lugar mucho más acogedor para algunos partidos de temporada regular.

El club azulcrema iniciará una etapa en la que las instalaciones de Coapa, las cuales servirán como el estadio de local, pero la diferencia es que tendrán adecuaciones y mejores instalaciones para el torneo.

Así, América Femenil está listo para estrenar el Mini Estadio de Coapa, el cual tendrá una serie de mejoras para el encuentro que sostendrán este sábado 15 de agosto ante el Puebla.

¿Qué ofrece el ‘nuevo’ estadio del América Femenil?

Algunos de los cambios radican en que el aforo será mayor, ya que la grada central es más extensa, también hay gradas laterales más anchas y una cabecera, la cual ofrece una experiencia más VIP.

Esta zona de cabecera se llama Zona Dorada, está a pie de cancha, los aficionados contarán con servicio de alimentos y bebidas, además que podrán convivir con algunas jugadoras.

También habrá una zona destinada a diferentes opciones gastronómicas y una pantalla gigante, por lo que los fans del América Femenil pueden pasarla en grande con estas amenidades.

Así también, los abonados AmePass y clientes de Ameshop podrán participar en un Meet & Greet y las mascotas Agui, Avi y Celeste también convivrán con los aficionados.

También estará disponible una tienda física de Ameshop, los tres trofeos de Campeonas y muchas sorpresas más para todos los asistentes.

De esta forma, América Femenil ‘estrenará’ estadio dentro de las instalaciones de Coapa, por lo que esperan que la afición tenga el lugar a reventar este fin de semana.