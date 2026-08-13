Conductora de TUDN sale de las filas de la televisora, ¿Quién es y por qué deja la empresa?

TUDN La conductora dirá adiós en los próximos días a las filas de TUDN. (Mexsport)

TUDN no tuvo un buen Mundial 2026, a pesar de que eran dueños de los derechos televisivos, al público no le agradó del todo su barra programática y una de las conductoras que participó en las transmisiones dice adiós a la empresa.

¿Quién es la conductora de TUDN que dejará la empresa?

De esta forma, TUDN sufriría una baja en su cuadro de conductoras, ya que dejaría en breve la televisora por diversos motivos.

Así, la conductora Valeria Marín dirá adiós en los próximos días a las filas de TUDN, ya que hubo un trascendido en redes sociales donde señalan que dejaría la empresa en breve.

Antes de eso, Valeria Marín hizo un posteo en sus redes sociales donde decía, “último contacto (refiriéndose al programa de TV) con la Val”, por lo que ya sabía su salida de la televisora.

Además, en el mensaje, Valeria Marín dijo que extrañará las instalaciones donde trabajó más de un lustro y agradeció todos los momentos vividos.

“Voy a extrañar muchísimo mi piso 2… y, cómo no, mi Starbici y mis deditos de queso para compartir. Gracias, TUDN, y gracias también a toda la familia de Noticias, ViX, Univisión, N+ y Entretenimiento. Me llevo mucho más que una trayectoria profesional: me llevo personas, recuerdos y un cariño que siempre estará conmigo”, publicó.

¿Por qué Valeria Marín deja TUDN?

Recordemos que Valeria Marín retornó a Televisa en 2019, luego que estuvo en Fox Sports por varios años y ella confirmó en redes sociales su salida de la televisora.

Pero la razón de su salida no la dio a conocer Valeria Marín, pero la cuenta de X de La Tía Sandra.

“@TuTiaSandra aseguró que la causa de esta decisión fue que “hubo problemas con Julián Gil”, quien es esposo de la comunicadora.

Aunque no está claro el por qué de su salida, lo cierto es que Valeria Marín no tiene un contrato firmado hasta el momento con alguna otra cadena.