Justin Rose lidera el Farmers Insurance Open

Farmers Insurance Open. Justin Rose tuvo un buen inicio en el campo norte de Torrey Pines. (Foto espec)

Al inglés Justin Rose le salió un recorrido perfecto en la primera ronda el Farmers Insurance Open, entregó score de 62 golpes (-10) para ponerse en la punta de la clasificación, luego de jugar en el campo norte de Torrey Pines el jueves.

A Rose de 45 años le persiguen a un golpe de distancia los estadounidenses Justin Lower (63) y a dos golpes Max Greyserman (64), y el japonés Hideki Matsuyama (64), en este tercer torneo de la temporada del PGA Tour.

Rose, ganador de cuatro Majors incluido el US Open en 2013, tuvo un día envidiable, embocó cinco birdies en la primera mitad de su recorrido y sumó otros cinco en la segunda mitad para firmar un -10 libre de errores.

“Obviamente, estoy encantado de salir y disfrutar al máximo de un día perfecto”, dijo Rose 10 del ranking mundial. “Fue una ronda de golf realmente agradable. Ya sabes, vistas magníficas. Es uno de mis campos favoritos del Tour. Es un placer empezar con buen pie. El Campo Norte es, sin duda, uno que quieres aprovechar al máximo y es fantástico hacerlo hoy, sin duda”. Rose, quien ganó en Torrey Pines en 2019,

Pesa a Koepka el retorno al PGA Tour

En su regreso al PGA Tour, Brooks Koepka no tuvo un primer recorrido acorde a sus aspiraciones en el campo sur Torrey Pines Golf Course, el estadounidense que llevaba tres años y medio de no jugar en la gira que lo vio ganar cinco Majors, firmó ronda de 73 golpes (+1).

En su tarjeta, el exjugador LIV Golf, cometió bogey en los hoyos 4 y 13 por un solo birdie en el hoyo 18, mostrando algo de óxido, especialmente con el driver. En la víspera Koepka reconoció estar nervioso. Sabía que iba a estar en la mira de muchos que lo vieron partir a la liga financiada por el PIF Saudí y que hoy volverían a verlo jugar en su retorno.

Al final de su ronda Koepka comentó lo genial que fue recibir la “bienvenida” de los aficionados el jueves. “No he jugado de forma competitiva durante, creo, Rickie dijo, 14 semanas, así que es mucho tiempo libre, mucho tiempo para reflexionar. Estoy simplemente emocionado”.

Este viernes tendrá que aplicarse si aspira a librar el corte, pero su caso no es único. En la misma situación están sus connacionales Xandler Schauffele (número 6 del ranking mundial), uno de los favoritos del torneo y Harris English, el actual campeón defensor. Ambos también firmaron tarjeta de +1 golpe.

Emilio González la pasa mal