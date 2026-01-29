Royal Rumble 2026: los luchadores mexicanos de AAA que podrían aparecer el evento de WWE

Royal Rumble 2026 Algunos elementos de AAA podrían estar en esta edición de la batalla real.

Uno de los eventos más esperados de la WWE llegará este sábado 31 de enero con el Royal Rumble. 30 luchadores estarán en busca de un lugar en Wrestlemania en la épica batlla real donde sólo uno puede quedar en pie. Ahora, con la alianza que tiene esta empresa con AAA es la oportunidad para ver a varios elementos de nuestro país en este magno evento de lucha libre con la posibilidad de que uno de ellos sea la gran sorpresa de esta edición

Mr. Iguana

Posiblemente, uno de los más probables en aparecer en este evento. Mr. Iguala se ha ganado al público nacional e internacional por su enorme carisma, presencia en el ring y junto a su fiel amiga ‘La Yesca’ ha sorprendido a propios y extraños dentro del mundo de la lucha libre. Desde 2025 ya logró tener exitosas apariciones en Smackdown y Raw, comenzando a hacerse de un nombre especial con grandes posibilidades de tener su debut en el Royal Rumble.

Hijo de Dr. Wagner Jr

En los meses recientes, el trabajo del Hijo de Dr. Wagner Jr. ha comenzado a destacar en la Triple A por su fuerza y ‘aura’ en el cuadrilátero. Lleva consigo en la máscara uno de los legados más importantes de la AAA. La empresa lo ve como una de las grandes apuestas a largo plazo y ponerlo en el Royal Rumble sería uno de sus primeros pasos a la proyección internacional. Hasta el momento ya ha salido en eventos de colaboración, pero este sería su debut en un show de WWE.

La Parka

Su manto es uno de los más reconocidos e icónicos de la lucha libre siendo esta ya la tercera versión del personaje. En los meses recientes, ha tenido un ascenso y protagonismo importante dentro de la AAA, lo que podría colocarlo en un futuro no muy lejano como una de las caras principales de la compañía. Además, es ampliamente reconocido por el publico nacional y estadounidense, por lo que su presencia sería bien recibida en este evento.

Pimpinela Escarlata

El nombre de Pimpinela Escarlata es sinónimo de folclore, popularidad, resistencia e inclusividad. Uno de los luchadores exóticos más conocidos de nuestro país ha estado en algunos eventos de colaboración con WWE llamando la atención por su carisma y personalidad dentro del cuadrilátero. Colocarlo en el Royal Rumble sería un merecido reconocimiento a su trayectoria y legado que han ido mucho más allá de vestuarios llamativos y una entrada icónica.

Psycho Clown

Mucho antes de la fusión con WWE, Psycho Clown fue una de las caras más reconocidas de la AAA. Siendo ganador de prácticamente todos los títulos que se pueden ganar en la industria, la carrera de este luchador es una de las más memorables dentro de la compañía. Además, ya tuvo una aparición en Smackdown haciendo equipo con Mr Iguana para derrotar a la pareja de Los Garza, lo que lo sigue colocando como una de las cartas fuertes para tener presencia mexicana en Royal Rumble.