Teófimo López vs Shakur Stevenson: dónde, cómo y cuándo ver la esperada pelea

La cartelera de The Ring VI en el icónico Madison Square Garden de Nueva York tiene a todo el mundo del boxeo hablando del duelo entre dos figuras que buscan marcar el rumbo de la división: Teófimo López vs Shakur Stevenson.

Teófimo López, campeón con récord de 22 victorias, 13 de ellas por KO, regresa para defender su título de la Organización Mundial de Boxeo (WBO) y consolidar su lugar como uno de los pesos superligeros más temidos.

Shakur Stevenson llega invicto (24-0) con 11 nocauts y la intención de arrebatarle a López el campeonato con su estilo técnico y precisión quirúrgica.

Este choque de estilos —explosividad contra cálculo— ha generado expectativas que van más allá de un simple combate. Este 31 de enero puede definir quién domina la categoría por mucho tiempo.

Cómo y cuándo ver Teófimo López vs Shakur Stevenson desde México

Fecha: Sábado 31 de enero de 2026

Sábado 31 de enero de 2026 Hora: 5:00 pm comienza la transmisión del evento principal.

La pelea estelar entre López y Stevenson suele subir al ring unas horas después del inicio de la función, cerca de la noche mexicana.

Dónde ver la transmisión

La pelea se transmitirá en vivo por DAZN en formato PPV (pago por evento).

Este servicio requiere suscripción y compra del evento, pero es la forma oficial y con mejor calidad para seguir el combate desde México.

Cartelera completa

No es solo el duelo estelar lo que hace que esta pelea valga la pena. La función The Ring VI trae una serie de combates previos que prometen bastante:

Keyshawn Davis vs Jamaine Ortiz

Bruce Carrington vs Carlos Castro – por el título pluma del WBC

– por el título pluma del Carlos Adames vs Justin Williams – por el cinturón medio del WBC

– por el cinturón medio del WBC Jarrell Miller vs Kingsley Ibeh – peso pesado

– peso pesado Ziyad Almaayouf vs Kevin Castillo – pelea superligero

