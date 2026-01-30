Álvaro Ortiz libra el corte en The Panama Championship

Motivado. Álvaro Ortiz, único mexicano que tiene acción en la temporada 2026 del Korn Ferry Tour. (Foto especial)

El golfista mexicano Álvaro Ortiz firmó tarjeta de 69 golpes (-1) en la segunda ronda de The Panama Championship y con un acumulado de +2 golpes, le alcanzó para poder librar el corte.

Hubo jugadores que no pudieron terminar la segunda ronda de este tercer torneo de la temporada del Korn Ferry Tour, que fue suspendida por tormenta eléctrica y este sábado reanudarán su juego.

Para fortuna del tapatío Ortiz si alcanzó a jugar todo el segundo recorrido y mejoró respecto a la ronda del jueves en la que firmó 73 (+3). Sus 69 golpes del viernes lo colocaron en zona de librar corte que está previsto en tres sobre par.

En la punta del torneo se mantuvo el canadiense Stuart Macdonald, quien con recorridos de 65 y 67 suma 132 (-8).

A un golpe de distancia le persigue en el segundo sitio en solitario el argentino Jorge Fernández Valdés que lleva recorridos de 67 y 66 en el Club de Golf Panamá, uno de los más desafiantes que enfrenta el Korn Ferry Tour en su paso por Latinoamérica.