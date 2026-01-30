Justin Rose, firme líder en el Farmers Insurance Open; Brooks Koepka avanza

Sólido líder. Justin Rose aprieta el paso luego de dos rondas en el Farmers Insurance Open en Torrey Pines. (Foto especial)

El inglés Justin Rose se mantuvo como firme líder por segundo día en el Farmers Insurance Open, el viernes sumó ronda de 65 golpes a sus 61 del jueves para un acumulado de 127 (-17) y con ello saca cuatro golpes de ventaja al irlandés Seamus Power (66) que suma -13 impactos.

Si bien Rose continuó acaparando reflectores por su buen juego de golf, también los tuvo el estadounidense Brooks Koepka, quien esta semana retornó al PGA Tour, luego de tres años y medio de jugar en LIV Golf.

Mientras Rose cometió su primer bogey en 36 hoyos, además de embocar seis birdies y un eagle para mantener su buena racha en el torneo, Koepka quien desde el jueves se le vio oxidado con el driver, hizo el esfuerzo para recomponer el camino y libró el corte en el límite.

Koepka, ganador de cinco Majors, embocó tres birdies, un eagle, por un bogey para firmar ronda de 68 (-4) que le permitió sumar -3 golpes, que lo colocaron en el límite de poder librar el corte.

Aunque el estadounidense se encuentre lejos de luchar por título buscará mejorar el fin de semana en busca de puntos de ranking mundial, algo que no le ofrecía la liga rival del PGA Tour.

La decepción de la jornada se la llevó el estadounidense Xander Schauffele, el número seis en el ranking mundial se quedó a un golpe de poder jugar el fin de semana.

Emilio González también pasa el corte

El mexicano Emilio González firmó ronda de 67 golpes que sumó a los 74 del primer recorrido y le alcanzó para avanzar en el grupo que jugará el sábado y domingo.

Para el guanajuatense este es el segundo corte que supera en tres torneos que ha jugado en la presente temporada como novato del PGA Tour.