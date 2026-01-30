Puebla vs Toluca: horario, canal y cómo ver en vivo el duelo de la Liga MX

Puebla y Toluca se enfrentan este viernes en un partido correspondiente a la Liga MX, donde ambos equipos llegan con objetivos distintos pero con la misma urgencia de sumar puntos. El duelo se disputará en el Estadio Cuauhtémoc y promete ser un encuentro de alta intensidad.

Previa del partido

El Club Puebla buscará aprovechar su condición de local para hacerse fuerte ante su afición y corregir el rumbo tras un inicio de torneo irregular. La Franja sabe que sumar en casa es clave para no rezagarse en la tabla y ganar confianza en las siguientes jornadas.

Por su parte, Toluca llega con buen momento futbolístico y con la intención de mantenerse en los primeros lugares del campeonato. Los Diablos Rojos han mostrado regularidad y un juego ofensivo efectivo, por lo que parten como favoritos, aunque conscientes de que el Cuauhtémoc suele ser una plaza complicada.

Antecedentes entre Puebla vs Toluca

En los enfrentamientos recientes, Toluca ha tenido mejores resultados frente a Puebla, con más victorias en los últimos torneos de Liga MX. Además, los Diablos cuentan con una de las ofensivas más productivas del campeonato en el arranque del Clausura.

Puebla, en contraste, ha mejorado su rendimiento jugando como local, donde suele elevar su intensidad defensiva y apostar por transiciones rápidas. La mayoría de los duelos entre ambos en el Cuauhtémoc se han definido por marcadores cerrados, lo que anticipa un partido disputado hasta el final.

¿Cuándo y a qué hora es el Puebla vs Toluca?

• Viernes 30 de enero de 2026

• 19:00 horas, tiempo del centro de México

¿Donde se jugará el Puebla vs Toluca?

• Estadio Cuauhtémoc

• Puebla, Puebla

Canal y dónde ver en vivo Puebla vs Toluca

El encuentro podrá seguirse en transmisión en vivo a través de:

• Azteca 7 (televisión abierta)

• FOX One vía streaming