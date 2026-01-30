Pumas vs Santos: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Pumas vs Santos Los universitarios buscan mantener el invicto en el Clausura 2026 de la Liga MX (Crónica Digital)

Pumas y Santos juegan hoy en partido correspondiente a la jornada 4 del Clausura 2025 de la Liga MX. A continuación te contamos todos los detalles del partido: horario y dónde ver en vivo.

El estadio Olímpico Universitario será testigo de cómo el conjunto dirigido por Efraín Juárez busca mantener el invicto en el torneo de la primera división del futbol mexicano

Club Universidad Nacional marcha en la séptima posición e la tabla general con cinco puntos, producto de una victoria y dos empates. En tanto el equipo lagunero sólo suma un punto y este viernes busca dar la campanada en CU para salir de la parte baja de la clasificación.

Previa y pronóstico Pumas vs Santos| Partido de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga Mx

Los universitarios llegan al compromiso de este viernes invictos. El empate 1-1 ante León en la jornada anterior dejó en evidencia las dificultades para sostener la ventaja, pero también confirmó la capacidad de reacción del equipo, con Juninho como figura principal.

Santos Laguna vive una realidad distinta. El empate 2-2 ante FC Juárez sirvió para frenar la racha de derrotas, aunque no disipó las dudas.

El dato más pesado acompaña a los Guerreros en cada salida, con una racha de 29 partidos sin ganar como visitante, incluye dos derrotas consecutivas en la casa de Pumas. Sin embargo, en el Apertura 2025 Santos goleó al conjunto auriazul en la comarca.

¿A qué hora juegan Pumas vs Santos hoy?

El partido se llevará a cabo este viernes 30 de enero de 2026 en el Estadio Olímpico Universitario, con inicio programado a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Pumas vs Santos?

La transmisión en vivo nos será gratis. La señal oficial está disponible exclusivamente por streaming a través de ViX Premium.

Alineaciones probables Pumas vs Santos

Pumas: Keylor Navas; Pablo Bennevendo, Natan Silva, Ángel Azuaje, Jesús Rivas; Adalberto Carrasquilla, César Garza, Pedro Vite; Jordan Carrillo, Juninho, Robert Morales.

Santos: Carlos Acevedo; José Abella, Kevin Balanta, Efraín Orona, Bruno Amione; Francisco Villalba, Ezequiel Bullaude, Carlos Gruezo; Kevin Palacios, Jesús Ocejo, Ramiro Sordo.