Sorteo de Champions League: así quedan los cruces y enfrentamientos del repechaje

Esta semana concluyó la fase regular de la UEFA Champions League y ya tenemos los partidos del repechaje que definirán a los ocho equipos que completarán la fase de octavos de final. Las series se disputarán a ida y vuelta y los equipos ganadores volverán a ser sorteados para enfrentar a uno de los equipos que quedaron del top 8 y comenzaron los octavos de final. El Qarabag es la gran sorpresa de esta edición, mientras que el Real Madrid volverá a enfrentarse a José Mourinho y el Benfica.

Partidos, fechas y horarios de la Champions League | Repechaje

Repechaje Champions League Así se jugarán las ocho series en el repechaje de UEFA Champions League por un lugar en los octavos de final.

Real Madrid vs Benfica

Estos dos equipos se enfrentaron en el cierre de la fase regular y ahora tendrán dos partidos más. La victoria y el gol de último minuto del Benfica los metió en esta instancia en el último minuto, mientras que el Madrid salió del Top 8 gracias a este resultado. Ahora, las ‘Águilas’, comandadas por José Mourinho, buscan una nueva sorpresa y dejar fuera al máximo ganador de este torneo.

Inter Milán vs Bodo/Glimt

El único equipo italiano que ha llegado a las finales de Champions en años recientes busca un nuevo lugar en los octavos de final. Los actuales líderes de la Serie A quieren ir de nueva cuenta por el campeonato que se les escapó en años pasados. En frente, tendrán a una de las sorpresas de este torneo, el equipo noruego que se metió a esta instancia por encima de clubes como en Napoli, Athletic Club o PSV.

PSG vs Mónaco

Partido entre equipos franceses para esta fase de repechaje. El actual campeón del torneo tendrá que pasar por esta reclasificación si quiere defender el título que ganó el año pasado. En frente, tendrán a un rival bien conocido, el AS Mónaco, que esta temporada ya les ganó un partido dentro de la League 1. Ahora, esperan repetir la sorpresa y colarse a la ronda de octavos de final.

Newcastle vs Qarabag FK

Después de varios años de ausencia, el Newcastle regresó esta temporada a la Champions League y buscan aferrarse al futbol de clubes internacional. Los de la Premer aparecen como los favoritos a este duelo, pero el equipo de Azerbayán ya demostró esta temporada el nivel competitivo que puede tener, especialmente jugando en casa.

Juventus vs Galatasaray

Los máximos ganadores del futbol italiano han tenido una temporada irregular a nivel nacional e internacional. Sin embargo, ahora tienen una segunda oportunidad de ir por el título que se les ha escapado por tantos años. Su rival será el único equipo turco que clasificó esta temporada y que sigue todavía en la carrera por el título.

Atlético de Madrid vs Club Brujas

A pesar de las expectativas el Atlético de Madrid quedó como un quipo de repechaje. Los dirigidos por el ‘Cholo’ Simeone siguen sin encontrar aquella versión de equipo efectivo y difícil de vencer que los llevó a dos finales de Champions la década pasada. Por su parte, el cuadro belga logró demostrar que su ofensiva les puede dar una oportunidad aún ante equipos que parecen “favoritos”.

Atalanta vs Borussia Dortmund

Uno de los partidos más atractivos de esta fase de repechaje. El equipo italiano se fue tablas en cuanto a goles anotados y recibidos y necesita seguir compitiendo en este torneo para darle emoción a una temporada que parece perdida en la Serie A. En contra parte, el Dortmund está todavía peleando por la Bundesliga, pero a nivel internacional ha sufrido incluso jugando de local.

Bayer Laverkusen vs Olympiacos

‘Las Aspirinas’ no han sido las mismas de hace dos temporadas cuando lograron su histórico primer título del futbol alemán y parece que siguen yendo en caída libre. Mientras tanto, los campeones del futbol griego lograron sobreponerse a uno de los calendarios más difíciles de esta edición del torneo y clasificar al repechaje gracias a ese último triunfo que tuvieron visitando al Ajax.

*Todos los partidos de ida se disputarán entre el martes 17 y miércoles 18 de febrero, mientras que los enfrentamientos de vuelta serán entre el martes 24 y miércoles 25 de febrero en horarios por confirmar*