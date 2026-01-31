América ¡Por fin!, conoce la victoria en el Clausura 2026

Ya urgía. Al América le llegó la victoria hasta el cuarto partido del Clausura 2026, frente al Necaxa. (EFE)

El América obtuvo su primera victoria en el Clausura 2026, al vencer 2-0 al Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes, en duelo de la jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El jugador más participativo del torneo fue Brian Rodríguez, el uruguayo recibió su recompensa al minuto 35, rompiendo la sequía goleadora del América tras 305 minutos sin anotar.

El charrúa recibió el esférico en tres cuartos de cancha y se animó con un disparo de larga distancia enfrente de la media luna para vencer a Luis Unsain.

La segunda anotación del encuentro llegó cuatro minutos después, al 39′. El ‘Rayito’ volvió a ser clave en la anotación con un gran desborde por el costado de la izquierda, desde donde mandó un centro raso a Víctor Dávila, quien mandó a guardar el esférico con un disparo fuerte de zurda.

América intentó ampliar la ventaja en el complemento, al tener un hombre de más por la expulsión de Kevin Gutiérrez, pero el balón se negó a entrar en la meta de los Rayos, luego de algunas oportunidades de Rodríguez y Henry Martín, quien volvió a sumar minutos con las águilas, no tenía acción desde el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025.

Con el resultado América suma tres puntos por primera vez en la competencia, escalando hasta la octava posición de manera momentánea con cinco puntos; mientras que el Necaxa se quedó en el décimo quinto peldaño con tres unidades.

Antes del partido se conoció la noticia de que Álvaro Fidalgo no entró en la convocatoria porque se encuentra negociando su salida para volver a Europa.