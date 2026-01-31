Diablos Rojos apabulla a Sultanes en el infierno

A PUNTA DE PALAZOS. La batería de las Diablos dio pelea y una gran demostración de poder. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Los bates de Diablos Rojos Femenil respondieron con fuerza ante el pitcheo de Samantha Snow y, con jonrones espalda con espalda en la quinta entrada, las capitalinas vencieron 7-2 a las Sultanes de Monterrey en el Estadio Alfredo Harp Helú, dentro de la Liga Mexicana de Softbol (LMS).

Leannelys Zayas y Elizabeth Robert conectaron cuadrangulares consecutivos para afianzar la ventaja que ya tenían las escarlatas, lo que les permite mantenerse en la cima del standing con marca de 6-1.

DIABLOS PEGA PRIMERO DESDE EL AMANECER DEL JUEGO

El ataque local comenzó desde el primer inning, cuando Edith de Leija conectó sencillo al jardín central, avanzó a segunda por golpe a Jazmyn Jackson, llegó a tercera tras roletazo de Zayas y finalmente abrió el marcador con el hit productor de Robert.

La ofensiva se mantuvo encendida: Jackson cruzó el plato en pisa y corre tras elevado de sacrificio de Rosangela Jardines, mientras que Zayas timbró con sencillo de Rosa del Castillo, para el 3-0 parcial.

SULTANES RESPONDE, PERO HOOVER CONTROLA EL RITMO

Las regiomontanas reaccionaron en la apertura del tercer episodio gracias a un cuadrangular de Baylee Klingler, seguido de un sprint de Soclaina Van Gurp desde segunda a home, impulsada por el imparable de Eimy Molina, lo que apretó el duelo a 3-2.

A pesar del intento de remontada, las escarlatas conservaron siempre el control del encuentro, impulsadas por la sólida apertura de la estadounidense Carly Hoover, quien mantuvo el orden desde el círculo de lanzamientos.

LA CLÁSICA DIABLO SEÑAL. (Foto cortesía de prensa de Diablos) (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

EXPLOSIÓN ESCARLATA PARA SENTENCIAR EL DUELO

En la cuarta entrada, las Diablas ampliaron la ventaja con un jonrón solitario de Elisa Cecchetti, que devolvió colchón al marcador.

Y en la quinta llegó el golpe definitivo: dos cuadrangulares consecutivos, primero el de Zayas —llevándose por delante a Edith de Leija— y enseguida el batazo de Robert, para sellar el 7-2 que sería definitivo.

El segundo de la serie se disputará este domingo a las 14:00 horas en el Harp Helú, donde las líderes de la LMS buscarán asegurar el compromiso ante Sultanes.