Éxodo americanista…

TRISTE ADIOS. Álvaro Fidalgo deja un hueco difícil de cubrir. (JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS)

Semana de triunfos para los llamados cuatro “grandes”, empañada por las noticias surgidas alrededor del campamento americanista.Ganaron Cruz Azul, Pumas, Guadalajara y América, pero de lo que más se ha hablado es de la salida de dos jugadores de peso en el plantel azulcrema. Uno muy importante —quizá el más importante de todo el equipo— y el segundo, de peso por su trayectoria, pero que en México pasó sin pena ni gloria, al grado de poder considerarse un fracaso de la directiva americanista.

LA SALIDA DE FIDALGO Y SU IMPACTO

La salida de Álvaro Fidalgo deja un hueco enorme en Coapa. No solo era el referente dentro de la cancha: dictaba los tiempos, ponía orden en la media y la defensa, además de terminar jugadas con gol. Un futbolista que llegó como un completo desconocido y se va como un referente para la afición.Me cuesta trabajo ponerlo en la categoría de leyenda de las Águilas —junto con Alfredo Tena, Cuauhtémoc Blanco, Cristóbal Ortega, Zague, Antonio Carlos Santos, Memo Ochoa—, pero sí puede estar sin problemas en una lista al nivel de otros que también han hecho historia, como Zamorano, Cabañas, Benítez, Brailovsky, Villa, Bacas, Zelada, y él, junto con Henry Martín, como referentes de esta generación que ganó el tricampeonato en torneos cortos.

BUSCAR SUSTITUTO NO SERÁ SENCILLO

Será muy difícil cubrir su ausencia, pero nadie es indispensable. Por más que haya dejado una gratísima huella en el futbol mexicano, América tiene que buscar un sustituto. La llegada de Rafael Veiga no es para la misma posición; el brasileño es más ofensivo, pero puede tapar por un rato esa baja. Hubiera sido interesantísimo verlos juntos. Ni modo.Del otro que se va, Saint-Maximin, poco se puede decir de lo que hizo en la cancha. Desafortunadamente, lo suyo fue más un tema personal: él mismo denunció un caso de racismo contra sus hijos, totalmente condenable. Quizá estas circunstancias han hecho que el análisis hacia su trabajo en México no sea tan crítico como debería. Llegó como figura y se fue como uno más de los fracasos de jugadores con nombre mundial que no pasa nada con ellos en la Liga MX.

UN ADIÓS SIN NOSTALGIA

A él nadie lo va a extrañar en términos ciento por ciento futbolísticos.Las Águilas se desarmaron, pero han comenzado a llegar los refuerzos. El primero fue Veiga, y tienen una semana más para cubrir los otros dos lugares. Yo no los descarto en la pelea por el título: en general, tienen una base muy buena. Ahora está en Jardine volverlos a poner en su mejor forma, y volverán a ser equipo contendiente.

GUADALAJARA APROVECHA EL MOMENTO

Pero mientras América se desmantela, Guadalajara llega a cuatro victorias. La de este fin de semana contra Atlético de San Luis fue muy valiosa, por la forma. Las Chivas de Gago confirman ser un conjunto que ya sabe a lo que juega y con elementos en gran momento. Son buenas noticias que se hable —y bien— del Guadalajara, por su futbol y no por escándalos extracancha.Son buenas noticias para el medio futbolístico que América y Guadalajara acaparen las portadas.