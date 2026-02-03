Concacaf Champions Cup 2026: Partidos, fechas y horarios de la primera ronda

El camino a la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes comienza hoy para los equipos del norte y centro del continente con la Copa de Campeones de la Concacaf. Seis equipos de la Liga MX estarán en competencia este año por el dominio de la zona y ganar un boleto a instancias internacionales. Cinco de estos clubes tendrán que pasar por la primera ronda si quieren avanzar a los octavos de final de esta competencia en series de eliminación a ida y vuelta.

Partidos, fechas y horarios de la Concacaf Champions Cup | Primera ronda

Champions Cup 2026 Cinco equipos de la Liga MX disputarán su primer partido en la primera fase de eliminación de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Forge FC vs Tigres | martes 3 de febrero (18:00 horas)

Para comenzar con las emociones, los Tigres de Guido Pizarro viajarán al frío de Canadá para medirse al Forge FC. Los felinos obtuvieron su lugar luego de su subcampeonato el torneo pasado y ahora tiene la oportunidad de ir de nueva cuenta por este tonreo internacional y ganarse un boleto al Mundial de Clubes. El equipo de Ontario sabe bien lo que es enfrentar equipos de la Liga MX, pero todavía no ha conseguido eliminar a uno. Ahora, esta es su oportunidad de obtener una histórica victoria para su club.

Olimpia vs América | martes 3 de febrero (20:00 horas)

El fin de semana pasado, las ‘Águilas’ terminaron su mala racha de inicio de año tras imponerse a Necaxa. Ahora, viajan a Tegucigalpa, Honduras para enfrentar un rival centroamericano que busca hacerse fuerte en casa para tomar la ventaja en la eliminatoria. Este título es el único que se le ha escapado al entrenador azulcrema, André Jardiné, por lo que la directiva le ha puesto especial énfasis a ganarlo para regresar al equipo de Coapa a una Copa Intercontinental y llegar al Mundial de Clubes de la FIFA.

San Diego FC vs Pumas | martes 3 de febrero (22:00 horas)

Uno de los equipos más nuevos de la MLS hace su debut en este torneo. Luego de ser campeones de la conferencia oeste, el equipo californiano se ganó su boleto a este certamen donde quiere hacer una buena presentación. Su rival serán los Pumas de la UNAM, que han iniciado este 2026 invictos en cuatro partidos. Efraín Juárez sabe que tiene muy poco margen de error si quiere mantenerse como el entrenador de este equipo, que lleva el estigma de ser el único equipo de la Liga MX en perder finales de este torneo ante rivales no mexicanos.

Xelajú MC vs Monterrey | miércoles 4 de febrero (19:00 horas)

Rayados estará protagonizando el que es, en teoría, uno de los enfrentamientos más disparejos de esta primera fase. El equipo regiomontano se mantiene como uno de los mejores valuados del norte y centro del continente y ven pasar esta primera ronda como una obligación. Para eso, primero deberán sacar un resultado favorable de Guatemala.

Vancouver FC vs Cruz Azul | miércoles 4 de febrero (21:00 horas)

Los vigentes campeones del torneo están de regreso para defender su título internacional. ‘La máquina’ logró volver a esta Copa de Campeones y estará iniciando su camino una vez más en Canadá. Los cementeros han visitado este frío territorio en sus últimas participaciones en este torneo y en esta ocasión estarán midiéndose al vigente campeón del campeonato canadiense